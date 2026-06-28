У Європі через аномальну спеку загинули понад 1300 людей, — ВООЗ

У 2026 році в країнах Європи через хвилю аномальної спеки загинули понад 1300 людей, заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. За його словами, смертельні випадки зафіксовані на тлі тривалого періоду екстремально високих температур, які охопили значну частину континенту та спричинили зростання навантаження на системи охорони здоров’я. Він підкреслив, що тепловий стрес став однією з ключових причин погіршення стану здоров’я серед населення в різних країнах регіону.

Гебрейесус зазначив, що Європа нині є найшвидше нагріваним континентом у світі, де середнє підвищення температури відбувається приблизно вдвічі швидше за глобальний показник. За оцінками ВООЗ, впливу екстремальної спеки вже зазнають близько 150 мільйонів людей, що створює додаткові ризики для міст із високою щільністю населення та обмеженими можливостями охолодження інфраструктури.

У багатьох європейських країнах фіксуються перебої в роботі критичної інфраструктури. Через перегрів електромереж зростає навантаження на енергосистеми, що змушує операторів вводити обмеження споживання електроенергії в пікові години. Одночасно частина навчальних закладів тимчасово припиняє роботу або скорочує години занять через неможливість забезпечити безпечні умови перебування дітей у приміщеннях.

Медичні служби повідомляють про зростання кількості звернень із симптомами теплового удару та зневоднення. Найбільш уразливими залишаються літні люди, пацієнти з хронічними захворюваннями та працівники, які змушені перебувати на відкритому повітрі. Лікарі наголошують, що пікові температури значно підвищують ризик серцево-судинних ускладнень і гострих станів, пов’язаних із перегрівом організму.

За словами глави ВООЗ, хвилі спеки, які раніше фіксувалися приблизно раз на покоління, тепер стають майже щорічним явищем. Він пов’язує це зі зміною клімату та глобальним потеплінням, яке змінює сезонні температурні моделі та збільшує тривалість періодів екстремальної спеки в різних частинах Європи.

Гебрейесус назвав тепловий стрес «тихим убивцею», наголосивши, що житлові будівлі, робочі простори та школи в Європі здебільшого не були спроєктовані для таких температурних умов. Це створює системну проблему адаптації міської інфраструктури, особливо у великих агломераціях, де ефект «теплового острова» посилює вплив спеки.

Фахівці ВООЗ попереджають, що без розширення програм адаптації до кліматичних змін і модернізації інфраструктури ризики для населення можуть зростати в найближчі роки. Йдеться про перегляд стандартів будівництва, розвиток систем раннього попередження та посилення медичної готовності до хвиль екстремальної спеки.