У ЄС українок перевірятимуть на військовий облік

Європейська комісія підтвердила, що жінки, які є військовозобов’язаними громадянками України, під час оформлення тимчасового захисту в країнах ЄС також можуть бути зобов’язані підтверджувати відсутність ухилення від військової служби. Про це представник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив на брифінгу в Брюсселі, коментуючи правила після продовження режиму тимчасового захисту.

За його словами, рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту набуло чинності на початку серпня. Водночас саме національні органи держав-членів відповідають за практичне застосування цього рішення та визначають процедури прийому заявників.

Ламмерт наголосив, що рішення Ради ЄС не встановлює різниці між чоловіками та жінками у частині перевірки відповідності вимогам, пов’язаним із військовою службою. «Ніякої різниці між чоловіками та жінками тут немає», — заявив представник Єврокомісії, уточнивши, що йдеться про осіб, які є військовозобов’язаними.

Таким чином, сама норма ЄС не означає автоматичного запровадження однакової процедури в усіх країнах. Держави-члени мають організовувати прийом заяв відповідно до національних правил, тому спосіб перевірки документів та перелік необхідних підтверджень може відрізнятися залежно від країни.

Питання набуло розголосу після повідомлень із низки європейських країн про те, що під час оформлення тимчасового захисту українкам, як і чоловікам, можуть пропонувати підтвердити свій військовий статус за допомогою українського електронного обліку. Зокрема, йшлося про можливість використання застосунку «Резерв+».

Раніше державний Центр протидії дезінформації називав маніпуляцією твердження про те, що українські жінки в ЄС нібито отримали новий загальний обов’язок встановлювати «Резерв+». Позиція Єврокомісії водночас уточнює іншу частину питання: правила тимчасового захисту не передбачають гендерного винятку для військовозобов’язаних.

Важливим залишається розмежування між вимогою ЄС та практикою конкретної держави. Брюссель визначає загальні рамки тимчасового захисту, тоді як національні органи вирішують, які документи та процедури використовувати під час реєстрації. Тому вимога продемонструвати військовий статус не обов’язково матиме однаковий вигляд для українців у Польщі, Німеччині, Чехії чи інших країнах.

Тимчасовий захист був запроваджений ЄС у березні 2022 року після початку повномасштабної війни та передбачає спрощений доступ до проживання, роботи, освіти й базових соціальних прав без проходження стандартної процедури отримання статусу біженця. Режим поширюється на мільйони громадян, які виїхали до Європи, а його подальше застосування залежить від рішень інституцій ЄС та національних процедур держав-членів.