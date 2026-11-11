У ЄС поменшало українців із тимчасовим захистом: дані Eurostat

У вересні 2026 року кількість людей, які виїхали з України через російську агресію та мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, скоротилася на 61 055 осіб — до 4,37 млн. Найбільше зменшення зафіксували в Польщі, де кількість зареєстрованих отримувачів захисту впала на 80 850 осіб, або 8,6%. Про це 10 листопада повідомило статистичне управління ЄС Eurostat. Водночас у більшості країн об’єднання кількість людей із таким статусом продовжила зростати. Eurostat

За даними європейської статистичної служби, станом на 30 вересня в Німеччині перебували 1 300 070 отримувачів тимчасового захисту з України. Це 29,7% від загальної кількості зареєстрованих у ЄС. Польща посіла друге місце з показником 858 545 осіб, або 19,6%. На третьому місці опинилася Чехія, де відповідний статус мали 391 720 людей — 9% від загальноєвропейського показника.

Значне скорочення польської статистики не означає, що за один місяць десятки тисяч українців залишили країну. Eurostat пояснює цю динаміку насамперед адміністративними змінами. Зокрема, частина українців переходить зі статусу тимчасового захисту на звичайні дозволи на тимчасове проживання. Крім того, польські органи оновлюють реєстри та видаляють неактивні записи.

У Чехії кількість отримувачів тимчасового захисту за місяць зменшилася на 6 640 осіб, або 1,7%. Таким чином, саме Польща та Чехія стали єдиними двома державами ЄС, у яких Eurostat зафіксував зниження цього показника у вересні. В інших 25 країнах кількість зареєстрованих отримувачів захисту збільшилася.

Найбільший приріст за абсолютною кількістю людей зафіксували в Німеччині — плюс 5 515 осіб, або 0,4%. У Румунії показник зріс на 3 900 осіб (1,8%), а в Італії — на 2 505 (4,4%). Ці дані свідчать, що географія перебування українців у Європі продовжує змінюватися, хоча три найбільші країни за кількістю отримувачів тимчасового захисту залишаються незмінними.

Загальна частка громадян України серед усіх отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі становила 98,5%. За демографічним розподілом дорослі жінки складали 44,1% від загальної кількості, дорослі чоловіки — 27,9%, неповнолітні — 28%. Розрахунок за віком і статтю базується на доступних даних і не враховує випадки, для яких відповідна інформація невідома. Eurostat

Якщо порівнювати кількість отримувачів захисту з чисельністю населення країн, лідером залишається Чехія. Там на тисячу жителів припадає 35,9 людини з тимчасовим захистом. У Словаччині цей показник становить 28 осіб, на Кіпрі — 27,4. Середній показник для Євросоюзу дорівнює 9,7 на тисячу жителів. Таким чином, навіть після вересневого скорочення Чехія залишається країною з найбільшою відносною концентрацією українців, які отримали захист. Eurostat

Механізм тимчасового захисту Євросоюз запровадив 4 березня 2022 року на підставі рішення Ради ЄС 2022/382. Він дозволяє людям, які рятуються від війни, отримувати право на проживання, доступ до ринку праці, соціальну допомогу, медичне обслуговування та освіту для дітей без проходження індивідуальної процедури надання притулку. У липні 2026 року Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію цього механізму до 4 березня 2028 року. Eurostat+1

Подальша динаміка статистики залежатиме не лише від переміщення людей між державами та повернення до України, а й від національних процедур реєстрації. Eurostat окремо застерігає, що країни ЄС застосовують різні підходи до зняття людей із реєстрації тимчасового захисту. Якщо неактивні записи видаляють не постійно, а під час періодичного оновлення баз, це може спричиняти значні місячні коливання статистики без відповідного масового від’їзду людей.