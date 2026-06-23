У ЄС обмежать готівкові платежі сумою до 10 тисяч євро

Європейський Союз запровадить єдиний ліміт у 10 тисяч євро на готівкові платежі в країнах-членах блоку в межах посилення боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням незаконної діяльності та фінансовими зловживаннями. Нові правила стосуватимуться комерційних операцій на території ЄС і не поширюватимуться на розрахунки між приватними особами.

Рішення стало частиною ширшого пакета реформ у сфері протидії відмиванню грошей, над яким європейські інституції працювали протягом останніх років. Ініціатива спрямована на уніфікацію правил у межах єдиного ринку, де наразі діють суттєво різні обмеження щодо використання готівки.

За інформацією європейських ЗМІ, новий поріг встановлюється на рівні 10 тисяч євро для платежів, пов’язаних із придбанням товарів та послуг. Водночас держави-члени, які вже мають жорсткіші національні обмеження, отримають право зберегти чинні правила. Таким чином, нововведення визначає максимальний рівень для всього Євросоюзу, але не забороняє окремим країнам застосовувати нижчі ліміти.

Наразі ситуація в ЄС залишається неоднорідною. У низці держав діють суворі обмеження на використання готівки. Наприклад, в окремих країнах максимальна сума готівкових розрахунків становить кілька тисяч євро. Водночас деякі члени ЄС досі не встановлювали загальнонаціональних лімітів, що створювало різні умови для бізнесу та фінансового контролю.

Європейські регулятори вважають, що великі готівкові операції залишаються одним із найбільш поширених інструментів приховування походження коштів та обходу фінансового моніторингу. Через це обмеження на використання великих сум готівки розглядаються як один із механізмів підвищення прозорості фінансових потоків та ускладнення схем легалізації незаконних доходів.

Очікується, що нові правила насамперед вплинуть на операції з дорогими товарами, ювелірними виробами, предметами розкоші, автомобілями та іншими активами, які часто купуються за значні суми. У таких випадках учасники угод будуть змушені використовувати банківські перекази або інші безготівкові інструменти, що залишають цифровий слід для контролюючих органів.

Реформа також пов’язана зі створенням нової європейської системи нагляду за дотриманням правил боротьби з відмиванням коштів. Брюссель розраховує, що єдині стандарти допоможуть ефективніше відстежувати транскордонні фінансові операції та скоротити можливості для використання відмінностей у національному законодавстві різних країн.

Для пересічних громадян нововведення не зачепить звичайні приватні розрахунки між фізичними особами. Обмеження стосуватимуться насамперед бізнес-операцій та великих покупок, де ризики використання готівки для приховування джерел походження коштів оцінюються як найвищі.