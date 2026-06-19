У ЄС обговорюють обмеження в’їзду для частини українських біженців: напевно, йдеться про чоловіків
2026-19-06    174

У ЄС обговорюють обмеження в’їзду для частини українських біженців: напевно, йдеться про чоловіків

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала переглянути підходи до в’їзду українських біженців до Європейського Союзу, щоб не послаблювати обороноздатність України. Про це повідомляють європейські медіа з посиланням на лист, який напередодні саміту ЄС у Брюсселі 18–19 червня було направлено главам держав і урядів країн-членів. У документі йдеться про необхідність продовження захисту українців, водночас наголошується на важливості збереження законної спроможності України забезпечувати власну оборону.

В тему: Швеція запропонувала обмежити захист для чоловіків з України

За інформацією, оприлюдненою у публікаціях західних видань, конкретні механізми можливих змін поки що не деталізуються. Журналісти припускають, що дискусія може стосуватися насамперед чоловіків мобілізаційного віку, які планують виїзд до країн Європейського Союзу. Водночас офіційного рішення про запровадження нових обмежень або зміну чинних правил на рівні ЄС наразі не оприлюднено.

У листі, на який посилаються медіа, зазначається, що Європейський Союз і надалі має надавати українським громадянам необхідний рівень захисту, однак цей механізм не повинен негативно впливати на можливості України захищати себе в умовах війни. Саме ця теза стала підставою для дискусій щодо можливого перегляду окремих аспектів міграційної політики стосовно громадян України.

Наразі українські біженці користуються механізмом тимчасового захисту відповідно до спеціальної директиви Європейського Союзу. Такий статус дозволяє перебувати на території країн ЄС без проходження стандартної процедури розгляду індивідуальних заяв про надання притулку. Дія відповідного режиму продовжена до 4 березня 2027 року, що забезпечує мільйонам українців право на проживання, працевлаштування, медичну допомогу та освіту.

Тема перебування за кордоном українських чоловіків мобілізаційного віку неодноразово порушувалася і під час міжнародних зустрічей. Під час одного з брифінгів у Німеччині президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність взаємодії компетентних органів України та Німеччини щодо громадян, які залишили країну з порушенням законодавства. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловлювався за більш жорсткий контроль правил виїзду молодих чоловіків.

За оцінками міжнародних організацій, сьогодні в країнах Європи перебувають близько 5,3 мільйона українських біженців. Окремо українська влада повідомляла, що ще приблизно 600 тисяч громадян України проживають у США та Канаді. Подальші рішення Європейського Союзу щодо режиму тимчасового захисту можуть вплинути на міграційну політику блоку, однак на цей момент офіційних рішень про запровадження нових обмежень для українських громадян не ухвалено.

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