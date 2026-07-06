У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано
2026-06-07    112

У Вишневому через атаку РФ загинули троє людей, сотні евакуйовано

У місті Вишневе Київської області внаслідок масованої російської атаки в ніч на 6 липня загинули троє людей, ще 26 осіб дістали поранення. Через загрозу повторної детонації рятувальники та правоохоронці евакуювали майже пів тисячі місцевих жителів. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків обстрілу.

Про збільшення кількості загиблих повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, станом на ранок 6 липня відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей — дев’ятимісячне немовля та 12-річна дитина. До лікарень госпіталізували 18 осіб, троє з них перебувають у важкому стані. Ще чотирьом потерпілим медичну допомогу надали безпосередньо на місці.

За інформацією обласної влади, у Вишневому евакуювали 479 мешканців із територій, що могли залишатися небезпечними через ризик повторних вибухів. Людей тимчасово розмістили у безпечних місцях, а спеціалізовані служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Постраждалим надають медичну, психологічну та іншу необхідну допомогу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що рішення про евакуацію ухвалили після оцінки ризиків, пов’язаних із можливою повторною детонацією. За його словами, до завершення робіт із розмінування та обстеження території на безпечну відстань тимчасово вивезли понад 500 людей. Одночасно рятувальники проводять перевірку пошкоджених приватних будинків, щоб переконатися, що під завалами або у приміщеннях не залишилися постраждалі.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що саме Вишневе стало найбільш постраждалим населеним пунктом Київської області під час комбінованої атаки. За попередніми даними, у місті загинули троє людей, ще 14 отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед поранених також двоє співробітників ДСНС, які брали участь у ліквідації наслідків російського удару.

Рятувальні підрозділи продовжують розбирати завали, обстежувати пошкоджені об’єкти та забезпечувати безпеку на місцях влучань. До робіт залучено фахівців ДСНС, поліції, медиків та інших екстрених служб. Влада наголошує, що інформація про кількість потерпілих може змінюватися у міру завершення пошуково-рятувальних заходів.

Масований удар по Київській області став частиною масштабної нічної атаки російських військ на Україну. У різних районах регіону зафіксовано руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Правоохоронні органи документують наслідки обстрілів для подальшої фіксації воєнних злочинів, а місцева влада розпочинає оцінку збитків і організацію допомоги мешканцям пошкоджених будинків.

Фахівці закликають жителів не повертатися до небезпечних зон до завершення роботи саперів і рятувальників. Після усунення загрози повторної детонації комісії розпочнуть детальне обстеження будівель, визначення їхнього технічного стану та оформлення документів для відновлення пошкодженого житла й компенсації завданих збитків.

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