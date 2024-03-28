У ВСУ – епідемія ігроманії

Про “епідемію ігроманія” у ЗСУ пише солдат-аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко.

“Цікаво, що має статися, щоб помітили епідемію ігроманії в українському суспільстві і особливо у ЗСУ. Яку викликали долби, які запустили безконтрольний ринок онлайн-казино. Якщо ви взялися легалізувати х**ню, то хоча б контролюйте”, – пише Петриченко.

Він пропонує ввести реєстр та верифікацію гравців на час воєнного стану, обмеживши користувачів, які отримують зарплату з військових частин.

Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що “9 із 10 солдатів на передовій мають проблеми з казино або беттингом”.

“Гроші програються. Потім беруть кредити. І так по колу. Це проблема, яка прямо зараз знищує моральний стан військових. Але крім цього вона створює проблему і на потім. Людина пробула рік-два на передовій. Отримувала там умовно від 60 до 150 тисяч гривень”. Замість того, щоб купити житло, інвестувати чи просто відкласти гроші – все програв. Далі повернеться назад у громадянське життя і нічого немає. Підвищене почуття справедливості. Нерозуміння суспільства. Плюс ще немає нічого – створить із нього ідеальну мішень для кримінального світу”, – пише Гончаренко.