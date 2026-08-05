У Відні пройшла таємна зустріч щодо завершення війни в Україні, – Bloomberg
2026-05-08    57

У Відні пройшла таємна зустріч щодо завершення війни в Україні, – Bloomberg

Колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії у липні провели закриту зустріч у Відні, де обговорили можливі сценарії завершення війни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, зазначаючи, що переговори проходили в неофіційному форматі та не представляли позицію урядів відповідних держав. Офіційні столиці майже не коментували інформацію про зустріч, а Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не має відомостей про такі консультації.

За даними агентства, серед учасників були колишній радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар МЗС Німеччини Маркус Едерер та французький дипломат П’єр Вімон, який раніше обіймав посаду генерального секретаря Міністерства закордонних справ Франції та був спеціальним представником Європейського Союзу. Ім’я представника російської сторони Bloomberg не розкриває, зазначаючи лише, що йдеться про колишнього високопоставленого кремлівського чиновника.

Джерела агентства стверджують, що зустріч не була офіційним переговорним майданчиком і не мала формального мандата від урядів. Водночас її учасники обговорювали можливі варіанти розвитку дипломатичного процесу, перспективи припинення бойових дій та умови, за яких у майбутньому можуть бути відновлені офіційні контакти між сторонами конфлікту.

Єдиним державним органом, який відреагував на інформацію Bloomberg, стало Міністерство закордонних справ Німеччини. У відомстві заявили, що не знають про зазначені переговори та наголосили, що вони не проводилися від імені федерального МЗС і не координувалися з ним. Уряди Великої Британії, Франції та Росії публічних коментарів щодо цієї інформації не надали.

За інформацією Bloomberg, організаційну підтримку зустрічі забезпечив швейцарський Центр гуманітарного діалогу (HD). У правлінні організації працюють Маркус Едерер і П’єр Вімон. У центрі заявили, що регулярно підтримують неофіційні ініціативи, спрямовані на розвиток діалогу між сторонами конфліктів, і часто роблять це конфіденційно, оскільки подібні контакти можуть бути ефективними лише без широкого публічного розголосу.

Це вже не перший випадок появи інформації про закриті консультації за участю нинішніх або колишніх представників Росії та європейських держав. У липні також повідомлялося про зустріч у Баку, в якій брали участь колишні німецькі посадовці та чинні представники Росії. Офіційного підтвердження того, що ці контакти пов’язані між собою або є частиною єдиного переговорного процесу, немає.

Практика так званої “другої дипломатії” (Track II diplomacy) широко використовується у міжнародних конфліктах, коли офіційний діалог між урядами є обмеженим або відсутній. До таких консультацій зазвичай залучають колишніх дипломатів, військових, науковців та експертів, які можуть обговорювати потенційні сценарії врегулювання без політичних зобов’язань. Подібні механізми застосовувалися під час мирних процесів на Близькому Сході, у Північній Ірландії, Колумбії та на Балканах.

Центр гуманітарного діалогу, заснований у 1999 році та розташований у Женеві, спеціалізується на посередництві в міжнародних конфліктах. Організація брала участь у підтримці неофіційних переговорів у Сирії, Ємені, Судані, М’янмі та низці інших кризових регіонів. Її діяльність фінансується урядами кількох європейських держав, міжнародними фондами та приватними донорами, а значна частина переговорних ініціатив традиційно проводиться без розголошення деталей до завершення консультацій.

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