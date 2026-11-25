Турецьку акторку Деніз Чакир, відому за роллю Шах Султан в історичному серіалі «Величне століття», затримали в Стамбулі 25 листопада під час розслідування справ про можливий незаконний обіг наркотиків і проституцію. Загалом прокуратура міста видала ордери на затримання 35 осіб, із яких станом на ранок середи правоохоронці взяли під варту 23 підозрюваних.

Серед затриманих також опинилися співак і актор Озджан Деніз, акторка Бурджу Озберк, телеведучий Мурат Джейлан та бізнесмен Ібрагім Іззет Озілхан, який входить до ради директорів Anadolu Group. Перелік оприлюднив турецький суспільний мовник TRT Haber із посиланням на матеріали розслідування.

Справу веде бюро прокуратури Стамбула, яке спеціалізується на контрабанді, наркотичних речовинах та економічних злочинах. Слідчі перевіряють можливі факти торгівлі наркотиками, постачання заборонених речовин, їх зберігання та вживання, а також правопорушення, пов’язані з проституцією. Водночас прокуратура не повідомила, які саме обставини стали підставою для затримання кожного з фігурантів.

За даними TRT Haber, під час розслідування правоохоронці проаналізували свідчення підозрюваних і людей, допитаних як свідків, матеріали від конфіденційних інформаторів, а також результати експертиз мобільних телефонів та інших цифрових носіїв. У прокуратурі заявили, що підозри щодо можливого вживання або зберігання наркотичних речовин стали підставою для процесуальних рішень стосовно 35 осіб.

Станом на ранок 25 листопада затриманими були 23 фігуранти. Отже, місцеперебування або процесуальний статус решти осіб, щодо яких видали відповідні розпорядження, на той момент залишалися предметом роботи правоохоронців. Розслідування триває, а офіційних повідомлень про остаточні висновки слідства чи судові рішення щодо затриманих не було.

Окремо прокуратура не уточнила, чи висунули Деніз Чакир конкретне обвинувачення та які докази стосуються безпосередньо акторки. Сам факт затримання не означає доведення вини: обставини справи мають бути встановлені в межах розслідування та судового розгляду. Публічної заяви Чакир щодо ситуації на момент оприлюднення повідомлень також не було.

Деніз Чакир народилася в Анкарі та почала працювати на телебаченні на початку 2000-х років. Широку популярність у Туреччині їй принесла роль Ферхунде в драматичному серіалі «Листопад» (Yaprak Dökümü). У 2013 році акторка приєдналася до акторського складу «Величного століття», де зіграла Шах Султан — сестру султана Сулеймана. Після завершення серіалу вона продовжила кар’єру в телевізійних проєктах і театрі.

«Величне століття» стало одним із найвідоміших турецьких серіалів за межами країни. Проєкт розповідає про період правління османського султана Сулеймана I та придворне життя XVI століття. Роль Шах Султан закріпила за Чакир упізнаваність серед міжнародної аудиторії, зокрема глядачів у країнах Східної Європи. Подальший перебіг розслідування залежатиме від оцінки зібраних доказів і процесуальних рішень прокуратури та суду.