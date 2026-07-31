У таборі «Артек» на Закарпатті розпочали перевірку після скарг

Національна соціальна сервісна служба України розпочала перевірку умов перебування дітей у таборі «Артек» на Закарпатті після звернень батьків із Вишневого Київської області, пишуть ЗМІ. Скарги стосуються можливих порушень санітарних норм, якості харчування та побутових умов у закладі. За словами батьків, частину дітей вони забрали з табору вже через чотири дні після заїзду.

Діти потрапили до табору після вибухів на складах боєприпасів у Вишневому, через які батьки шукали для них безпечне місце перебування. Однак після приїзду підлітки почали повідомляти родинам про проблеми з умовами проживання. Серед скарг, які озвучили батьки, — випадки виявлення волосся в їжі, антисанітарія, а також недостатня кількість душових кімнат і туалетів.

Після звернень родин частина дітей достроково залишила заклад. Батьки заявили про необхідність перевірки роботи табору та дотримання вимог щодо організації відпочинку й оздоровлення неповнолітніх. Інформацію про конкретну кількість дітей, які залишили табір, та можливі порушення під час перевірки офіційно поки не оприлюднювали.

У Національній соціальній сервісній службі повідомили про початок перевірки за фактами, які стали відомими після публічних звернень. Фахівці мають оцінити умови проживання, харчування, медичного забезпечення та дотримання прав дітей під час перебування у закладі. За результатами перевірки можуть бути надані відповідні висновки та рекомендації щодо усунення можливих порушень.

Ситуація навколо табору «Артек» на Закарпатті вже раніше ставала предметом уваги через скарги батьків. У публічному просторі повідомлялося про випадки неналежного догляду за дітьми та можливі конфліктні ситуації у закладі. Кожне таке звернення потребує окремої перевірки уповноважених органів для встановлення фактичних обставин.

Дитячий центр «Артек» має статус державного закладу оздоровлення та відпочинку, який після початку повномасштабної війни працює в умовах переміщення основної діяльності із традиційного місця розташування. Організація безпечного перебування дітей стала одним із ключових питань для таких установ через необхідність одночасно забезпечувати укриття, медичний супровід, харчування та належні побутові умови.

Контроль за роботою дитячих закладів оздоровлення здійснюють кілька державних органів залежно від напрямку перевірки, зокрема щодо безпеки, санітарних вимог і захисту прав дітей. Остаточні висновки щодо ситуації у закарпатському «Артеку» мають бути зроблені після завершення перевірочних заходів.