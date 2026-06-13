У Steam безкоштовно роздають три ігри з високими рейтингами

У сервісі цифрової дистрибуції Steam у червні 2026 року користувачам по всьому світу стала доступна безкоштовна роздача трьох ігор від різних видавців і розробників, які мають високі оцінки спільноти та «дуже позитивні» відгуки, причому акція охоплює одразу The Red Lantern, Happy’s Humble Burger Farm і Tell Me Why та діє обмежений час для кожного проєкту.

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The Red Lantern представляє собою сюжетний survival-роґалик, події якого розгортаються в умовах дикої Аляски, де гравець керує собачою упряжкою, намагаючись вижити в засніженій пустці та одночасно піклуючись про своїх тварин-компаньйонів. Проєкт отримав близько тисячі користувацьких рецензій у Steam, з яких 84% є позитивними, а безкоштовний доступ до нього діятиме до вечора 18 червня, після чого гра повернеться до стандартної моделі розповсюдження.

Друга гра в добірці — Happy’s Humble Burger Farm — поєднує симулятор роботи у фастфуді та елементи психологічного хорору, де гравець у ролі працівника нічної зміни поступово стикається з аномальними подіями та розкриває приховані секрети закладу. Тайтл демонструє високий рівень оцінок у спільноті Steam із показником рекомендацій на рівні 93%, а роздачу приурочено до наближення релізу продовження Happy’s Humble Burgatory; акція триватиме до 15 червня.

Третім проєктом стала Tell Me Why — психологічна пригодницька гра від студії, відомої за серією Life is Strange, яка розповідає історію близнюків із надприродним зв’язком, що намагаються відновити правду про своє дитинство. З моменту виходу у 2020 році гра зібрала близько 8000 відгуків у Steam і зберігає рейтинг на рівні 81% позитивних оцінок, а безкоштовне додавання до бібліотеки доступне протягом червня до 1 липня.

Подібні безкоштовні акції в Steam регулярно використовуються видавцями як інструмент залучення нової аудиторії та підвищення впізнаваності проєктів, зокрема перед релізами продовжень або для підтримки інтересу до вже випущених ігор. Для користувачів це також можливість безкоштовно поповнити бібліотеку якісними тайтлами з різних жанрів — від виживання до психологічних драм і хорор-симуляторів.

З огляду на обмежені строки дії пропозицій, інтерес до таких роздач зазвичай зростає ближче до завершення акцій, що додатково стимулює швидке додавання ігор до бібліотеки та підвищує активність користувачів платформи у короткий проміжок часу.