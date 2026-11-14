У США зупинили вильоти літаків по всій країні через масштабний збій зв’язку
2026-14-11    194

У США зупинили вильоти літаків по всій країні через масштабний збій зв’язку

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) увечері 13 листопада 2026 року розпорядилося призупинити вильоти літаків з усіх аеропортів країни через масштабний збій у системах зв’язку між диспетчерськими центрами. Обмеження запровадили з міркувань безпеки після виникнення проблем із телекомунікаційною інфраструктурою, яка забезпечує управління повітряним рухом. Літаки, що вже перебували в повітрі, могли продовжувати політ і здійснювати посадку.

У повідомленні FAA зазначалося, що всі повітряні судна, які готувалися до вильоту, повинні залишатися на землі до подальшого повідомлення. Міжнародні рейси вирішили розглядати індивідуально. Таким чином, обмеження торкнулися як внутрішніх авіаперевезень, так і міжнародного сполучення, яке здійснюють американські та іноземні авіакомпанії.

Проблеми виникли в системах зв’язку, якими користуються регіональні центри управління повітряним рухом. Вони забезпечують обмін інформацією між диспетчерами й екіпажами, а також координують переміщення літаків на великих висотах. Порушення роботи цієї інфраструктури створило ризики для безпечного управління польотами, тому FAA вирішило тимчасово зупинити відправлення повітряних суден.

Міністр транспорту США Шон Даффі підтвердив наявність проблем із комунікаціями та повідомив, що технічні фахівці FAA працюють над їх усуненням. Згодом він уточнив, що причиною інциденту стали несправності застарілої мережевої інфраструктури відомства. За його словами, комутатори та маршрутизатори не витримали навантаження потоком даних і вийшли з ладу. Водночас точний механізм виникнення перевантаження ще з’ясовували.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що влада наразі не має ознак навмисної кібератаки. За його словами, інцидент передусім розглядають як технічний збій телекомунікаційної системи. Американські відомства продовжили перевірку обставин події.

Обмеження спричинили масштабні порушення розкладу авіаперевезень. За даними сервісу FlightAware, протягом дня у США затримали понад 10 тисяч рейсів, а кількість скасованих перевищила тисячу й продовжувала зростати. Проблеми виникли в найбільших аеропортах країни. Пасажири зіткнулися зі змінами часу вильоту, скасуваннями рейсів і необхідністю перебронювати квитки.

Увечері 13 листопада FAA почало поступово скасовувати обмеження. Близько 20:15 за східним часом США повітряний простір знову відкрили для вильотів. Однак відновлення звичайного розкладу потребувало додаткового часу: скупчення літаків в аеропортах і затримки попередніх рейсів продовжували впливати на роботу авіакомпаній. Наслідки технічного збою відчули мільйони пасажирів.

Інцидент став лише другим випадком загальнонаціональної зупинки вильотів у США після терористичних атак 11 вересня 2001 року. Попередній подібний епізод стався в січні 2023 року, коли FAA довелося призупинити відправлення внутрішніх рейсів через несправність системи NOTAM. Вона призначена для передавання пілотам та іншим учасникам авіаційного руху важливих повідомлень про потенційні загрози й зміни умов польотів.

Практично одночасно про проблеми з цифровою інфраструктурою повідомила Національна метеорологічна служба США. Відомство попередило про порушення інтернет-з’єднання та комунікацій, через які його вебресурси могли бути недоступними або відображати застарілу інформацію. Це створило додаткові труднощі для користувачів, яким потрібні актуальні прогнози погоди та попередження про небезпечні природні явища. Водночас офіційного підтвердження спільної причини цих неполадок і збою авіаційної інфраструктури не було.

Додаткову увагу до ситуації привернули глобальні технічні проблеми Microsoft, які розпочалися 12 листопада й тривали понад добу. Порушення торкнулися Outlook, Teams і Copilot, а також роботи організацій, що використовують хмарні сервіси компанії. За даними Downdetector, користувачі залишили понад 7,4 млн повідомлень про неполадки. Microsoft пояснила збій технічними проблемами серверної інфраструктури та заявила, що не виявила ознак кібератаки.

Американська влада та Microsoft не підтвердили зв’язку між цими інцидентами. Компанія заявила, що не має даних про причетність її сервісів до зупинки авіасполучення. Представники американських відомств також не надали доказів того, що проблеми з платформами Microsoft і збої державних систем мали спільне походження.

Подія знову порушила питання надійності цифрової інфраструктури, від якої залежить робота критично важливих державних служб США. Американська система управління повітряним рухом використовує обладнання та програмні рішення, частина яких створювалася десятиліття тому. Їхня модернізація потребує значних інвестицій і складної технічної перебудови, оскільки оновлення має відбуватися без загрози безпеці авіаперевезень.

Для FAA нинішній інцидент означає необхідність встановити точні причини відмови мережевого обладнання та оцінити надійність резервних каналів зв’язку. Результати перевірки мають визначити, які технічні зміни потрібні для запобігання повторенню подібних ситуацій.

FAA, Microsoft, авіаперевезення, Сполучені Штати Америки, Шон Даффі
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