У США регулятори закрили United Fidelity Bank, федеральний ощадний банк зі штаб-квартирою в місті Евансвілл, штат Індіана, активи якого становили близько 5,9 млрд доларів. Рішення ухвалили 27 листопада 2026 року після того, як Управління контролера грошового обігу США (OCC) визнало фінансовий стан установи небезпечним для продовження діяльності та дійшло висновку, що банк може бути неспроможним виконувати свої зобов’язання перед кредиторами й вкладниками. Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) отримала статус тимчасового адміністратора установи. Це вже сьомий випадок закриття американського банку у 2026 році.

За даними OCC, станом на 30 вересня United Fidelity Bank мав приблизно 5,9 млрд доларів активів і 5,4 млрд доларів депозитів. Після рішення регулятора FDIC уклала угоду з First-Citizens Bank & Trust Company, що базується в Ролі, штат Північна Кароліна. Ця фінансова установа погодилася прийняти практично всі депозити та придбати більшість активів збанкрутілого банку. Угоду уклали після конкурентного відбору пропозицій від потенційних покупців.

За умовами домовленості First Citizens перебере на себе близько 4,5 млрд доларів депозитів і 3,1 млрд доларів кредитного портфеля United Fidelity. Угода також охоплює більшу частину активів установи та її окремі зобов’язання. Різниця між загальним обсягом депозитів, зафіксованим на кінець вересня, і сумою, яку приймає покупець, пов’язана з виключенням певних брокерських депозитів та інших рахунків, що не ввійшли до угоди.

FDIC оцінює власні витрати на врегулювання банкрутства United Fidelity у 1,83 млрд доларів. Ця сума буде покрита коштом Фонду страхування депозитів, який фінансується банківською системою США. Остаточний розмір витрат може змінитися після реалізації активів, завершення розрахунків та уточнення фінансових зобов’язань установи. За оцінкою Reuters, це найбільше банкрутство американського банку з квітня 2024 року, коли регулятори закрили Republic First Bank із активами приблизно 6 млрд доларів.

Після переходу під контроль First Citizens клієнтам United Fidelity не доведеться самостійно переказувати гроші або відкривати нові рахунки. Вкладники автоматично стануть клієнтами банку-покупця, а їхні кошти збережуть страховий захист. FDIC повідомила, що доступ до рахунків, карток і банкоматів продовжить працювати. Клієнти також зможуть користуватися чеками, виписаними на United Fidelity, а позичальники повинні й надалі здійснювати платежі за кредитами відповідно до чинних умов.

Угода передбачає передачу 22 банківських відділень. Вони розташовані в Індіані, Іллінойсі, Колорадо, Флориді та на Американських Віргінських островах. Відділення, які зазвичай працюють у суботу, мали відновити роботу 28 листопада вже під управлінням First Citizens. Інші філії повинні були відкритися в понеділок, 30 листопада. До завершення технічного перенесення рахунків клієнтам рекомендували користуватися звичними відділеннями та наявними цифровими сервісами.

First Citizens повідомив, що його пропозиція передбачала дисконт приблизно 2,6 млрд доларів на придбані активи та не передбачала премії за депозити. Це означає, що покупець отримує активи за умовами, які враховують ризики та можливі втрати за кредитами й іншими фінансовими інструментами. Угода також охоплює дочірні структури United Fidelity, серед яких компанія Pedcor Homes, що займається розвитком і управлінням нерухомістю.

Американські регулятори поки не оприлюднили детального пояснення, які саме фінансові проблеми стали безпосередньою причиною закриття United Fidelity. У повідомленні OCC йдеться про небезпечний або ненадійний стан установи та ймовірну нездатність виконувати зобов’язання в нормальному режимі. Тобто регулятор визнав ризик для вкладників і кредиторів достатнім для негайного втручання, але не назвав конкретних збитків, які спричинили остаточне рішення.

Ситуація з United Fidelity не означає автоматичного припинення роботи всієї банківської системи США або масового вилучення депозитів. Американська система страхування вкладів передбачає механізм передачі рахунків іншому банку або виплати коштів вкладникам у разі закриття фінансової установи. Стандартний ліміт страхового покриття FDIC становить 250 тисяч доларів на одного вкладника в одному банку для кожної категорії власності рахунку. Для рахунків, які перевищують цей ліміт, порядок відшкодування залежить від структури депозиту та результатів ліквідаційної процедури.

За даними FDIC, United Fidelity став сьомою фінансовою установою, закритою у США протягом 2026 року. До цього списку увійшли Metropolitan Capital Bank & Trust, Community Bank and Trust – West Georgia, Kentland Federal Savings and Loan Association, Small Business Bank, Tioga-Franklin Savings Bank та Nano Banc. Найбільшим попереднім випадком у цьому році було закриття Nano Banc у вересні. Однак за масштабом активів United Fidelity значно перевершує більшість установ, які припинили роботу раніше.

Історія нагляду за United Fidelity також привертала увагу регуляторів до його закриття. У жовтні 2023 року OCC видав щодо банку припис, пов’язаний із проблемами корпоративного управління, планування капіталу, кредитного контролю, управління ліквідністю та процентними ризиками. Документ передбачав усунення виявлених недоліків у роботі керівництва та системах управління ризиками. Проте сам по собі цей припис не пояснює остаточної причини банкрутства у 2026 році.

Фінансові наслідки закриття United Fidelity для американської системи страхування депозитів будуть залежати від того, наскільки успішно FDIC зможе реалізувати активи та врегулювати зобов’язання. Для клієнтів головним результатом угоди має стати збереження доступу до коштів і продовження банківського обслуговування без необхідності самостійно переводити рахунки. Подальші деталі фінансового врегулювання регулятори можуть оприлюднити після завершення відповідних процедур.