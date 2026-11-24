У штаті Вашингтон у США підтвердили три випадки зараження людей вірусом пташиного грипу H5N1, один із пацієнтів помер. Про це 24 листопада повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я. Усі троє інфікованих були дорослими працівниками молочних ферм округу Якіма, де раніше вірус виявили серед великої рогатої худоби.

За інформацією ВООЗ, один із пацієнтів мав супутні захворювання, переніс тяжке ураження дихальної системи та помер 1 листопада. Двоє інших інфікованих мали легші симптоми, зокрема запалення очей. Їм не знадобилася госпіталізація. Усі три випадки були підтверджені лабораторними дослідженнями.

Генетичне секвенування показало, що віруси, виявлені у пацієнтів, близькі до штамів H5N1, які циркулювали серед молочної худоби у штаті Вашингтон. Це свідчить про зв’язок заражень із тваринним джерелом інфекції. Водночас фахівці не виявили доказів передачі вірусу від однієї людини до іншої.

ВООЗ оцінює поточний ризик для громадського здоров’я як низький. Американські медичні служби продовжують стежити за ситуацією, особливо за людьми, які безпосередньо контактують із зараженими тваринами. Основну увагу приділяють працівникам молочних господарств, ветеринарам та персоналу, залученому до догляду за худобою.

Центри з контролю та профілактики захворювань США повідомляють, що з лютого 2024 року в країні було зареєстровано 75 випадків інфікування людей вірусами пташиного грипу групи H5. Три нові випадки у штаті Вашингтон включені до загальної статистики. За даними CDC, у США за цей період зареєстровано три смерті серед людей, інфікованих вірусами цієї групи.

Пташиний грип H5N1 належить до високопатогенних вірусів, які насамперед уражають птахів, але можуть передаватися іншим тваринам і людям. Найбільший ризик зараження для людини виникає під час безпосереднього контакту з інфікованими тваринами, їхніми виділеннями або забрудненими поверхнями.

Симптоми можуть відрізнятися залежно від особливостей інфекції. У деяких випадках захворювання обмежується почервонінням очей та легкими проявами респіраторної інфекції. В інших ситуаціях можливі тяжкі ураження дихальних шляхів, пневмонія та інші небезпечні ускладнення.

Особливе занепокоєння епідеміологів викликає поширення H5N1 серед молочної худоби. Вірус уражає не лише птахів, а й ссавців, що створює додаткові можливості для контакту з людьми. Виявлення інфекції у великої рогатої худоби стало важливим сигналом для ветеринарних і медичних служб, оскільки працівники ферм можуть контактувати з вірусом протягом тривалого часу.

У США діє система моніторингу захворювань тварин і людей, яка передбачає лабораторне тестування та спостереження за групами підвищеного ризику. CDC також використовує наявні системи нагляду за грипом для виявлення можливих змін у поширенні вірусу. Однак відсутність підтвердженої передачі між людьми не означає, що ризик мутацій або появи нових властивостей вірусу повністю виключений.

Для оцінки епідемічної небезпеки важливо встановити, чи відбуваються нові випадки зараження серед людей без безпосереднього контакту з інфікованими тваринами. Саме поява стійкої передачі H5N1 між людьми могла б суттєво змінити оцінку глобального ризику.

Наразі ВООЗ не повідомляє про ознаки такого сценарію у зв’язку з трьома випадками у Вашингтоні. Американські служби продовжують епідеміологічне спостереження, а фахівці вивчають генетичні характеристики виявлених зразків, щоб своєчасно помітити можливі зміни вірусу.