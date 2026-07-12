У США помер сенатор Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері 11 липня у віці 71 року після нетривалої та раптової хвороби. Про це повідомив його офіс в офіційній заяві. За день до цього політик перебував у Києві, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським і брав участь у переговорах щодо подальшої підтримки України.

У заяві офісу сенатора не розкриваються подробиці щодо характеру захворювання чи інших обставин смерті. Родина Грема попросила поважати право на приватність і подякувала за слова підтримки. Американські посадовці та політики почали висловлювати співчуття у зв’язку зі смертю одного з найвідоміших представників Республіканської партії.

Під час візиту до України Ліндсі Грем провів переговори з Володимиром Зеленським, відвідав українське підприємство з виробництва безпілотників та обговорив питання подальшого військового співробітництва між Києвом і Вашингтоном. Він також заявляв про необхідність посилення економічного тиску на Росію та підтримував ідею нових санкцій.

Грем був одним із найвпливовіших республіканців у питаннях зовнішньої політики. Після критики Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року він згодом став одним із його найближчих союзників у Сенаті та радників із міжнародних питань. Сенатор підтримував жорсткий курс щодо Ірану, виступав за зміцнення оборонних союзів США та неодноразово закликав до збільшення військової допомоги Україні.

Останніми місяцями політик активно просував законодавчу ініціативу щодо запровадження вторинних санкцій проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Законопроєкт передбачав можливість запровадження мит у розмірі до 500% на імпорт із держав, які, на думку його авторів, сприяють фінансуванню російської економіки через закупівлю нафти, газу чи інших енергоресурсів. Документ залишався на розгляді Конгресу США.

Ліндсі Грем представляв Південну Кароліну в Сенаті США з 2003 року та був переобраний кілька разів. До цього він працював у Палаті представників США, служив військовим юристом у Військово-повітряних силах та входив до керівництва ключових сенатських комітетів. На момент смерті він очолював Бюджетний комітет Сенату та готувався балотуватися на черговий термін.

Смерть Грема може вплинути на баланс сил у Сенаті та на подальше просування низки законодавчих ініціатив, зокрема тих, що стосуються санкційної політики, оборонного бюджету та зовнішньої політики США. Також очікується, що найближчим часом влада штату Південна Кароліна визначить порядок заміщення вакантного сенаторського місця відповідно до американського законодавства.