У США почали будувати завод для революційного пасажирського літака Z4
2026-17-06    76

У США почали будувати завод для революційного пасажирського літака Z4

Американська компанія JetZero розпочала будівництво виробничого комплексу у штаті Північна Кароліна, де планують випускати перспективний пасажирський літак Z4 із революційною аеродинамічною схемою Blended Wing Body. Підприємство зведуть поблизу аеропорту Підмонт-Тріад, а загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 4,7 млрд доларів. Очікується, що завод стане основним майданчиком для серійного виробництва нового покоління авіалайнерів та забезпечить понад 14,5 тисячі робочих місць протягом наступного десятиліття.

Проєкт Z4 вважається одним із найамбітніших у сучасному цивільному авіабудуванні. Літак розрахований на перевезення 250 пасажирів і використовує інтегровану конструкцію, у якій фюзеляж плавно переходить у крило. Така схема дозволяє практично всій поверхні літака створювати підйомну силу, що значно підвищує аеродинамічну ефективність у порівнянні з класичними пасажирськими літаками.

Інженери компанії стверджують, що нова конструкція дає змогу скоротити використання конструкційних матеріалів і суттєво зменшити аеродинамічний опір. За попередніми оцінками, витрати пального можуть бути приблизно на 50% нижчими, ніж у сучасних вузькофюзеляжних і широкофюзеляжних лайнерів аналогічної місткості. Саме економічність вважається головною перевагою концепції Blended Wing Body на тлі посилення екологічних вимог до авіаперевезень.

Розрахункова дальність польоту JetZero Z4 становить до 9260 кілометрів, що відкриває можливість експлуатації літака на міжнародних і далекомагістральних маршрутах без додаткових посадок. Такий запас ходу дозволяє використовувати модель для міжконтинентальних рейсів, зберігаючи при цьому нижчі експлуатаційні витрати завдяки економії пального.

До розвитку програми вже долучилися найбільші представники американської авіаційної галузі. United Airlines розглядає можливість придбання до 200 нових літаків після завершення випробувань, а підтримку проєкту також висловили Alaska Airlines і Delta Air Lines. У разі успішної сертифікації це може стати одним із найбільших замовлень на літаки нового покоління в історії американської цивільної авіації.

Розробка Z4 фінансується не лише приватними компаніями. Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору та Військово-повітряні сили США інвестували близько 235 млн доларів у створення повнорозмірного демонстратора технології. Перший випробувальний політ літака, оснащеного двигунами Pratt & Whitney, запланований на 2027 рік.

Окрім цивільної модифікації, JetZero працює над військовими версіями літака, включаючи транспортний літак і повітряний танкер. За попередніми розрахунками, інтегральна аеродинамічна схема може забезпечити літаку-заправнику майже вдвічі більшу дальність польоту порівняно з традиційними аналогами, що робить технологію перспективною не лише для комерційних перевезень, а й для оборонного сектору.

Будівництво нового виробничого комплексу стало черговим кроком до практичної реалізації концепції, яка десятиліттями залишалася експериментальною. Якщо проєкт буде успішно завершений, авіаційна галузь може отримати принципово новий тип пасажирського літака, здатний суттєво змінити економіку авіаперевезень та скоротити споживання авіаційного пального.

Alaska Airlines, Blended Wing Body, Delta Air Lines, JetZero, JetZero Z4, NASA, Pratt & Whitney, United Airlines, авіабудування, авіаційні технології, ВПС США, пасажирський літак, Північна Кароліна, Підмонт-Тріад, США
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