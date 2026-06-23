У серпні 2026 року Європа побачить повне сонячне затемнення

12 серпня 2026 року жителі Європи стануть свідками першого за останні 27 років повного сонячного затемнення. Найкращі умови для спостереження астрономічного явища очікуються в Іспанії, де проходитиме смуга повної фази затемнення. В інших країнах континенту затемнення буде частковим, проте в окремих регіонах Місяць закриє понад 90% сонячного диска.

За даними астрономів, повне сонячне затемнення виникає тоді, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем і повністю закриває сонячний диск для спостерігачів, які перебувають у зоні тіні супутника. Такі явища належать до рідкісних астрономічних подій, а їх спостереження привертає увагу як науковців, так і туристів з усього світу.

Центральна смуга затемнення пройде через територію Іспанії, що зробить країну головною локацією для спостережень. Саме тут можна буде побачити повну фазу затемнення, коли Сонце на короткий час повністю зникне за диском Місяця. В інших європейських країнах затемнення матиме частковий характер через розташування поза межами основної тіні.

Однією з найбільш популярних точок для спостереження називають місто Альтафулья в автономній спільноті Каталонія. Населений пункт розташований на середземноморському узбережжі та входить до переліку місць, які регіональна влада рекомендує для перегляду астрономічної події. За прогнозами, саме тут фаза повного затемнення триватиме близько 55 секунд.

Фахівці очікують значний туристичний потік до регіонів, через які проходитиме смуга повного затемнення. Попередній досвід подібних астрономічних подій показує, що готелі, транспортна інфраструктура та популярні оглядові майданчики можуть бути заброньовані за багато місяців до самої події. У зв’язку з цим туристам рекомендують планувати поїздки заздалегідь.

У Франції затемнення також буде добре помітним. Зокрема, у Парижі Місяць закриє понад 92% поверхні Сонця. Подібні показники спостерігатимуться й у низці інших регіонів Західної та Центральної Європи. Незважаючи на відсутність повної фази, такі умови дозволять побачити суттєве зменшення освітленості та характерні зміни природного освітлення.

Астрономи наголошують, що спостерігати затемнення без спеціального захисту небезпечно. Для перегляду рекомендується використовувати лише сертифіковані окуляри для спостереження за Сонцем або спеціальні фільтри для телескопів і біноклів. Прямий погляд на Сонце без захисту може спричинити серйозне пошкодження сітківки ока навіть за короткий проміжок часу.

Інтерес до майбутнього затемнення посилюється на тлі інших помітних астрономічних подій 2026 року. У березні мешканці багатьох країн спостерігали повне місячне затемнення, яке через характерне червоне забарвлення отримало неофіційну назву «Кривавий Місяць». Тоді явище тривало понад п’ять з половиною годин і стало одним із найбільш видовищних небесних явищ року.

Науковці вважають серпневе затемнення однією з головних астрономічних подій десятиліття для Європи. Поєднання доступності для спостереження, значного охоплення території та рідкісного характеру явища вже привернуло увагу дослідників, туристичних операторів та любителів астрономії з різних країн світу.