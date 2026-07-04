У Росії розбився ударний Ка-52
2026-04-07    166

У Росії розбився ударний Ка-52

У Росії розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно використовується російською армією у війні проти України. Про катастрофу 2 липня повідомили російські Telegram-канали, а інформацію поширили профільні військові видання. За попередніми даними, пілот міг загинути, тоді як доля другого члена екіпажу наразі залишається невідомою.

Інформація про втрату бойового вертольота з’явилася близько 13:00 за київським часом. Один із російських пропагандистських Telegram-каналів опублікував фотографію Ка-52 та повідомлення зі словами: «Царства Небесного, брате! Для льотчиків окремий гарнізон». Такий текст може свідчити про загибель командира екіпажу, однак офіційного підтвердження цієї інформації російська влада не оприлюднила.

Обставини катастрофи поки що залишаються невідомими. Російські джерела не повідомили, де саме впав гелікоптер, за яких умов сталася аварія та що стало її причиною. Також відсутня інформація про стан штурмана-оператора, який входить до складу екіпажу Ка-52. Міністерство оборони РФ на момент публікації не коментувало інцидент.

Ка-52 «Алігатор» є одним із найсучасніших ударних гелікоптерів, які перебувають на озброєнні російської армії. Машина призначена для ураження бронетехніки, живої сили, повітряних цілей та підтримки сухопутних підрозділів. З початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує ці вертольоти під час бойових дій на різних напрямках фронту, зокрема для нанесення ракетних ударів і прикриття наступальних операцій.

За даними аналітичного проєкту Oryx, який документує втрати військової техніки на основі фото- та відеопідтверджень, із лютого 2022 року Росія втратила вже понад 60 гелікоптерів Ка-52. Значна частина цих машин була знищена або пошкоджена під час бойових дій в Україні, зокрема внаслідок роботи української протиповітряної оборони, переносних зенітно-ракетних комплексів та інших засобів ураження.

Нинішня катастрофа стала черговим випадком втрати російської військової авіації за останні тижні. У середині червня в Росії під час навчально-тренувального польоту зазнав аварії надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. За офіційною версією, причиною катастрофи стала відмова одного з двигунів. Незадовго до цього Міністерство оборони РФ повідомляло про аварію військово-транспортного літака Ан-26 в окупованому Криму, внаслідок якої, за російськими даними, загинули 29 осіб.

Останні інциденти демонструють, що втрати російської авіації відбуваються не лише безпосередньо в зоні бойових дій, а й під час навчальних польотів або за інших обставин на території Росії та окупованих регіонів. Причини таких аварій можуть бути різними — від технічних несправностей і людського фактора до наслідків інтенсивної експлуатації авіаційної техніки в умовах тривалої війни. Водночас офіційна інформація про більшість подібних інцидентів залишається обмеженою, що ускладнює незалежну перевірку обставин кожної катастрофи.

Oryx, аварія Ка-52, авіакатастрофа, Алігатор, Ан-26, бойова авіація, війна в Україні, військова авіація, військова техніка, гелікоптер, ЗС РФ, Ка-52, Міністерство оборони РФ, окупований Крим, російська армія, російські Telegram-канали, російські втрати, Росія, Ту-22М3, ударний гелікоптер
Останні новини
Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Українська тенісистка Марта Костюк уперше у своїй кар'єрі пробилася до читать далее
04-07, 16:58
Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
5 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Афанасія читать далее
04-07, 16:25
Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events
The final week of June and the beginning of July читать далее
04-07, 16:17
Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм

Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм
Попри десятиліття досліджень у сфері харчування, науковці досі не можуть читать далее
04-07, 10:32
Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами

Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами
Магазин Epic Games Store запустив нову безкоштовну роздачу, в рамках читать далее
04-07, 10:29
Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році

Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році
Італія виступила з пропозицією змінити проєкт підсумкової декларації саміту НАТО, читать далее
04-07, 10:24
Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку

Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив про відставку з читать далее
04-07, 10:22
У Росії розбився ударний Ка-52

У Росії розбився ударний Ка-52
У Росії розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно використовується читать далее
04-07, 10:20
Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

Путін наказав продовжити масовані удари по Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовження масованих ударів читать далее
04-07, 10:18
ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8
Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася читать далее
04-07, 10:10
Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Колумбії здобула перемогу над Ганою з рахунком 1:0 у читать далее
04-07, 10:09
Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026

Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Єгипту здобула історичну перемогу над Австралією в 1/16 фіналу читать далее
04-07, 09:57
Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Аргентини у ніч на 4 липня здобула перемогу над читать далее
04-07, 09:55
Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї

Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї
Світові ціни на пшеницю в червні знизилися на 4,4% на читать далее
03-07, 19:35
Яке церковне свято 4 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 4 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
4 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святителя Андрія, читать далее
03-07, 19:33
Усик веде переговори про прощальний бій із Деонтеєм Вайлдером

Усик веде переговори про прощальний бій із Деонтеєм Вайлдером
Український боксер Олександр Усик веде переговори з промоутерською компанією Zuffa читать далее
03-07, 19:19
Телефони на уроках можуть заборонити: законопроєкт доопрацюють

Телефони на уроках можуть заборонити: законопроєкт доопрацюють
У Верховній Раді України розглянули законопроєкт, який пропонує обмежити використання читать далее
03-07, 17:33
Італія підтримала Болгарію у блокуванні санкцій проти патріарха Кирила

Італія підтримала Болгарію у блокуванні санкцій проти патріарха Кирила
Італія офіційно підтримала позицію Болгарії щодо запровадження персональних санкцій Європейського читать далее
03-07, 16:46
Україна та Німеччина обговорюють варіанти повернення військовозобов’язаних чоловіків

Україна та Німеччина обговорюють варіанти повернення військовозобов’язаних чоловіків
Україна та Німеччина створили спільну робочу групу, яка обговорює механізми читать далее
03-07, 16:44
Ель-Ніньйо 2026: ВМО оголосила про старт кліматичного явища

Ель-Ніньйо 2026: ВМО оголосила про старт кліматичного явища
Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила формування кліматичного явища Ель-Ніньйо читать далее
03-07, 16:41
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026