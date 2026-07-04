У Росії розбився ударний Ка-52

У Росії розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно використовується російською армією у війні проти України. Про катастрофу 2 липня повідомили російські Telegram-канали, а інформацію поширили профільні військові видання. За попередніми даними, пілот міг загинути, тоді як доля другого члена екіпажу наразі залишається невідомою.

Інформація про втрату бойового вертольота з’явилася близько 13:00 за київським часом. Один із російських пропагандистських Telegram-каналів опублікував фотографію Ка-52 та повідомлення зі словами: «Царства Небесного, брате! Для льотчиків окремий гарнізон». Такий текст може свідчити про загибель командира екіпажу, однак офіційного підтвердження цієї інформації російська влада не оприлюднила.

Обставини катастрофи поки що залишаються невідомими. Російські джерела не повідомили, де саме впав гелікоптер, за яких умов сталася аварія та що стало її причиною. Також відсутня інформація про стан штурмана-оператора, який входить до складу екіпажу Ка-52. Міністерство оборони РФ на момент публікації не коментувало інцидент.

Ка-52 «Алігатор» є одним із найсучасніших ударних гелікоптерів, які перебувають на озброєнні російської армії. Машина призначена для ураження бронетехніки, живої сили, повітряних цілей та підтримки сухопутних підрозділів. З початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує ці вертольоти під час бойових дій на різних напрямках фронту, зокрема для нанесення ракетних ударів і прикриття наступальних операцій.

За даними аналітичного проєкту Oryx, який документує втрати військової техніки на основі фото- та відеопідтверджень, із лютого 2022 року Росія втратила вже понад 60 гелікоптерів Ка-52. Значна частина цих машин була знищена або пошкоджена під час бойових дій в Україні, зокрема внаслідок роботи української протиповітряної оборони, переносних зенітно-ракетних комплексів та інших засобів ураження.

Нинішня катастрофа стала черговим випадком втрати російської військової авіації за останні тижні. У середині червня в Росії під час навчально-тренувального польоту зазнав аварії надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. За офіційною версією, причиною катастрофи стала відмова одного з двигунів. Незадовго до цього Міністерство оборони РФ повідомляло про аварію військово-транспортного літака Ан-26 в окупованому Криму, внаслідок якої, за російськими даними, загинули 29 осіб.

Останні інциденти демонструють, що втрати російської авіації відбуваються не лише безпосередньо в зоні бойових дій, а й під час навчальних польотів або за інших обставин на території Росії та окупованих регіонів. Причини таких аварій можуть бути різними — від технічних несправностей і людського фактора до наслідків інтенсивної експлуатації авіаційної техніки в умовах тривалої війни. Водночас офіційна інформація про більшість подібних інцидентів залишається обмеженою, що ускладнює незалежну перевірку обставин кожної катастрофи.