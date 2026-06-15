У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
2026-15-06    61

У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

У Росії 15 червня 2026 року в Іркутській області зазнав аварії надзвуковий дальній бомбардувальник Ту-22М3 Повітряно-космічних сил РФ. Літак розбився під час заходу на посадку в ході планового навчально-тренувального польоту, про що повідомило Міністерство оборони Росії. Інцидент стався вдень за місцевим часом на території регіону, де базується низка об’єктів російської дальньої авіації.

У російському оборонному відомстві заявили, що аварія сталася під час заходу на посадку, а екіпаж нібито встиг катапультуватися до моменту зіткнення з землею. За офіційною версією, на землі руйнувань і жертв не зафіксовано, а політ виконувався у штатному режимі навчальної місії. Причини втрати літака у відомстві прямо не називають, обмежившись формулюванням про «технічні обставини», не уточнюючи, чи йдеться про відмову систем або помилку на етапі заходу на посадку.

До району падіння направлено комісію Головного командування ВКС РФ для встановлення причин інциденту. Фахівцям належить проаналізувати бортові системи, траєкторію заходу на посадку та можливі фактори, які могли вплинути на втрату керованості. У відомстві не уточнюють технічний стан борту та не надають даних про можливі несправності перед аварією, а також не коментують рівень підготовки екіпажу, який виконував навчальний виліт.

Водночас у російських Telegram-каналах, зокрема ASTRA, повідомляється, що бомбардувальник міг вилетіти з аеродрому «Бєлая» в Іркутській області, який розташований приблизно за 30 кілометрів від місця падіння. Цей об’єкт є одним із ключових вузлів базування дальньої авіації РФ у Сибіру. Раніше він згадувався у контексті української операції «Павутина», яку пов’язують із ударами по російських військових аеродромах і стратегічних літаках, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Паралельно не уточнюється, чи міг літак виконувати переліт між базами або завершувати навчальну місію після тренувального маршруту.

Ту-22М3 є радянським та російським надзвуковим бомбардувальником-ракетоносцем дальньої дії, призначеним для ураження морських і наземних цілей із застосуванням керованих ракет і авіабомб. Модернізована версія Ту-22 була прийнята на озброєння у 1980-х роках і входить до складу дальньої авіації РФ. Літак здатний розвивати надзвукову швидкість, здійснювати польоти на великі відстані та нести значне бойове навантаження, включно з ракетами типу Х-22. Екіпаж зазвичай складається з чотирьох осіб, а експлуатація цього типу бортів потребує складної технічної підготовки та регулярного обслуговування.

Під час повномасштабної війни проти України ці літаки неодноразово використовувалися для запуску ракет по українській території з віддалених районів повітряного простору. Російська армія застосовує Ту-22М3 як один із ключових елементів дальніх ракетних ударів. Серед зафіксованих епізодів — удар у січні 2023 року по Дніпру, коли ракета Х-22 спричинила руйнування житлового будинку та значні жертви серед цивільного населення. Такі літаки залишаються важливою складовою стратегічної авіації РФ попри втрати, інтенсивні бойові вильоти та технічні інциденти, що фіксуються протягом останніх років.

Інцидент із падінням ще одного стратегічного бомбардувальника може вплинути на стан дальньої авіації РФ, яка зазнає навантаження через інтенсивне використання в бойових умовах та втрати техніки внаслідок аварій і операційних ризиків. Аналітики пов’язують подібні випадки з підвищеним зношенням парку літаків і складністю їх технічного обслуговування в умовах санкційних обмежень. Офіційних оцінок щодо масштабів скорочення флоту дальньої авіації поки не оприлюднено.

Подібні інциденти з літаками цього типу періодично фіксуються в різних регіонах Росії, що привертає увагу до стану безпеки польотів у військовій авіації. У відкритих джерелах зазначається, що експлуатація радянських літаків вимагає значних ресурсів для підтримання льотної придатності з урахуванням їхнього віку та інтенсивності використання.

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