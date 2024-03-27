У росіян проблеми з платежами за нафту, через санкції
2024-27-03    74

У росіян проблеми з платежами за нафту, через санкції

Російські компанії стикаються із затримкою платежів за нафту від Китаю, Туреччини та ОАЕ, оскільки їхні банки дедалі більше побоюються санкцій США, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Багато банків почали просити своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа з списку санкцій США не бере участі в угоді і не є бенефіціаром платежу.

За словами джерел, в ОАЕ два банки – First Abu Dhabi Bank та Dubai Islamic Bank – заблокували кілька рахунків, пов’язаних із торгівлею російськими товарами. Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat та VakifBank, а також китайські банки ICBC та Bank of China все ще обробляють платежі, але на їхню обробку витрачаються тижні або місяці.

Затримки платежів скорочують доходи РФ від продажу енергоносіїв та роблять їх нестабільними, зазначає Reuters.

Пєсков визнав, що проблеми з платежами є, але заявив, що перешкод для торгівлі з Китаєм вони не створять.

Крім того, як пише турецьке видання Dünya, турецькі експортери все ще не можуть отримати грошові перекази з Росії, місцеві банки відхиляють платежі, влада розглядає ситуацію як “форс-мажорну обставину”. За оцінкою видання, торгівля двох країн може зупинитися.

При цьому, як писало вчора агентство Reuters, Китай прийняв усі сім російських танкерів з російською нафтою сорту Sokol, які потрапили під санкції США. Таким чином березневий імпорт Китаєм нафти з Росії морем досяг рекордного рівня.

гроші, Росія, санкції
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