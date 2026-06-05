У роботі Приват24 стався масштабний збій: що відомо
2026-05-06    156

У роботі Приват24 стався масштабний збій: що відомо

У роботі сервісу Приват24 стався масштабний технічний збій, через який користувачі по всій Україні втратили можливість авторизуватися в застосунку та виконувати банківські операції. Проблеми почали фіксуватися вранці, коли клієнти державного ПриватБанку масово повідомили про неможливість входу до системи, проведення платежів, переказів коштів та використання інших цифрових сервісів. Інформацію про збій підтвердили в самому банку.

Перші скарги користувачів почали з’являтися близько 11:30. За словами клієнтів, застосунок або взагалі не відкривався, або видавав повідомлення про помилку під час авторизації. Частина користувачів повідомляла про помилки виконання операцій, тоді як інші отримували технічні повідомлення з кодом 502. Через збій стало неможливо здійснювати перекази, оплачувати покупки через застосунок та користуватися низкою фінансових сервісів банку.

У пресслужбі ПриватБанку заявили, що фахівці одразу розпочали роботу над усуненням проблеми. Речник банку Олег Серга повідомив, що збій був пов’язаний із технічними проблемами авторизації в Приват24. У фінансовій установі попросили вибачення у клієнтів за тимчасові незручності та запевнили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи сервісу.

Збій привернув значну увагу через масштаби аудиторії Приват24. Застосунок залишається одним із найбільших цифрових банківських сервісів країни та обслуговує мільйони клієнтів. Через нього українці здійснюють платежі, переказують кошти, оплачують комунальні послуги, оформлюють банківські продукти та отримують доступ до більшості дистанційних послуг банку. Навіть короткочасні перебої в роботі платформи можуть впливати на велику кількість фінансових операцій у реальному часі.

Паралельно із повідомленнями про проблеми в роботі Приват24 користувачі активно зверталися до офіційних сторінок банку в соціальних мережах. У коментарях клієнти повідомляли про помилки входу, неможливість підтвердження платежів та відсутність доступу до рахунків. Частина користувачів висловлювала занепокоєння щодо можливості проведення термінових фінансових операцій та використання коштів на картках.

У банку наголосили, що збій не був пов’язаний із безпекою коштів клієнтів. Йшлося саме про технічні труднощі в роботі цифрової інфраструктури, які вплинули на доступ до сервісу. Ознак компрометації рахунків або несанкціонованого доступу до даних користувачів на момент інциденту не фіксувалося.

Станом на день інциденту ПриватБанк повідомив про поступове відновлення роботи сервісів. За даними банку, після проведення технічних робіт авторизацію та основний функціонал Приват24 вдалося відновити. Представники установи заявили, що всі сервіси повертаються до штатного режиму роботи, а клієнти можуть користуватися застосунком у звичайному форматі.

Подібні збої в цифровому банкінгу останніми роками привертають особливу увагу через стрімке зростання частки безготівкових операцій. Для багатьох українців мобільні банківські застосунки стали основним інструментом доступу до власних коштів, тому навіть короткі технічні перебої можуть створювати труднощі для розрахунків, переказів та отримання фінансових послуг. Водночас банківський сектор регулярно модернізує цифрову інфраструктуру, щоб мінімізувати ризики подібних інцидентів у майбутньому.

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