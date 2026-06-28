У РФ визнали дефіцит бензину і готуються до імпорту пального
2026-28-06    112

У РФ визнали дефіцит бензину і готуються до імпорту пального

У Російській Федерації офіційно визнали дефіцит бензину та необхідність його імпорту для стабілізації внутрішнього ринку. Віцепрем’єр Олександр Новак заявив 28 червня, що закупівлі пального за кордоном стали одним із ключових інструментів подолання нестачі, яка фіксується на внутрішньому ринку країни.

Новак зазначив, що уряд реалізує два основні заходи для стабілізації паливного ринку. Першим є імпорт бензину, другим — зниження нормативу обов’язкового продажу пального на біржі з 15% до 10% від обсягу виробництва. Також запроваджено обмеження коливання цін під час біржових торгів, яке не має перевищувати однієї сотої від вартості кожної угоди. Ці правила діятимуть з 1 липня по 30 вересня 2026 року.

Окремо уряд РФ розглядав питання щодо можливого обмеження експорту дизельного пального. За словами Новака, остаточного рішення поки не ухвалено, а профільні відомства продовжують обговорення цього питання у робочому режимі, оцінюючи вплив на внутрішній баланс попиту та пропозиції.

Рішення про корекцію біржових нормативів ухвалюються на тлі підвищеного навантаження на паливний ринок РФ. Федеральна антимонопольна служба та Міністерство енергетики раніше пропонували тимчасово знизити обов’язковий обсяг продажу бензину на Петербурзькій біржі з 15% до 10%. Регуляторні заходи пояснюються необхідністю стабілізації цін у період сезонного зростання попиту, зокрема через літню логістику та активну фазу сільськогосподарських робіт, коли споживання пального традиційно зростає.

Додатковим чинником називають зниження стійкості внутрішнього виробництва через простої та планові ремонти на низці нафтопереробних заводів. Це впливає на обсяги постачання бензину на внутрішній ринок і посилює дисбаланс між виробництвом і споживанням. У повідомленнях різних джерел також згадуються інциденти на об’єктах паливної інфраструктури, які, за наявною інформацією, призводять до тимчасових перебоїв у роботі частини логістичних маршрутів і нафтоперекачувальних станцій.

Окремо повідомляється про перебої з постачанням пального в низці регіонів та на окремих територіях, зокрема в окупованому Севастополі. Там фіксується скорочення забезпечення міського транспорту, що призводить до зменшення кількості рейсів і порушення графіків перевезень через нестачу пального.

Запроваджені урядом заходи мають тимчасовий характер і спрямовані на утримання стабільності ринку в умовах дефіциту. Подальший розвиток ситуації залежатиме від обсягів імпортних поставок, стабільності роботи нафтопереробного сектору та здатності внутрішньої системи розподілу компенсувати нестачу ресурсу, що може впливати на цінову динаміку в літній період.

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