У РФ розбився ракетоносець Ту-95

У Амурській області Росії 29 вересня розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95. Катастрофа сталася поблизу села Красноярово, коли літак виконував навчально-тренувальний політ. Міністерство оборони РФ заявило, що на борту перебували семеро членів екіпажу: шестеро загинули, ще один військовослужбовець дістав травми та був госпіталізований. Про це повідомили російські державні ЗМІ.

За даними російських медіа та Telegram-каналів, літак упав невдовзі після зльоту з аеродрому «Українка». Спочатку в повідомленнях з’явилася інформація про Ту-154, однак згодом її виправили: йдеться саме про Ту-95МС. Російське Міноборони підтвердило тип літака та заявило, що він виконував політ без боєкомплекту.

Інформація про кількість загиблих протягом дня змінювалася. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох постраждалих. Згодом російські Telegram-канали уточнили, що частина поранених померла під час транспортування до лікарні. У підсумку російське військове відомство заявило про шістьох загиблих і одного постраждалого.

Місце падіння літака розташоване в безлюдній місцевості неподалік Красноярового. За інформацією влади Амурської області, екіпаж перед катастрофою намагався відвести літак від житлової забудови. Після падіння виникла пожежа, яку, за даними російських рятувальних служб, згодом загасили.

Причину катастрофи російська сторона офіційно не назвала. На місце аварії направили комісію Повітряно-космічних сил РФ, яка має встановити обставини події. У російських медіа серед можливих версій згадували технічну несправність, відмову двигуна та проблеми з паливною системою, однак жодна з них наразі не підтверджена офіційно.

Аварія сталася невдовзі після зльоту. Очевидці розповідали російським медіа, що літак летів дуже низько, після чого поблизу села сталося падіння та виникла пожежа. Водночас детальна послідовність подій і технічний стан літака перед катастрофою мають бути встановлені в межах розслідування.

Ту-95МС є стратегічним ракетоносцем, створеним на базі радянського Ту-95. Літак оснащений турбогвинтовими двигунами та призначений для несення крилатих ракет великої дальності. Росія використовує цей тип літаків у складі своєї стратегічної авіації.

Ту-95МС також регулярно застосовується російськими військами під час ракетних ударів по території України. Зокрема, такі літаки є носіями крилатих ракет Х-101. Пуски можуть здійснюватися з великої відстані, що дозволяє літакам-ракетоносцям залишатися поза зоною дії української протиповітряної оборони.

Катастрофа в Амурській області стала черговою втратою російського стратегічного літака. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, на початку 2023 року Росія мала близько 55 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Водночас оцінки фактичного стану російського парку стратегічної авіації можуть відрізнятися через закритість даних.

Розслідування має встановити, чи була причиною падіння технічна несправність, помилка під час польоту або інший фактор. Російське Міноборони поки не повідомляло про результати роботи комісії та не називало конкретної причини катастрофи.