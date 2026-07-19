У «Резерв+» пояснили значення позначки ВОС-999 для військовозобов’язаних

У застосунку «Резерв+» частина військовозобов’язаних почала помічати нову позначку ВОС-999, що викликало численні запитання щодо її значення. Юристи, посилаючись на чинне законодавство та наказ Міністерства оборони, пояснили, що цей запис має технічний характер і не означає накладення штрафу, перебування в розшуку, втрату бронювання, відстрочки чи автоматичне вручення повістки.

За роз’ясненнями фахівців, військово-облікова спеціальність ВОС-999 присвоюється громадянам, які перейшли з категорії призовників до категорії військовозобов’язаних, однак раніше не проходили строкову чи іншу військову службу, не навчалися на військовій кафедрі та не брали участі у навчальних зборах. Такий запис використовується для ведення військового обліку та визначає порядок подальшої підготовки особи у разі мобілізації.

Юристи пояснюють, що позначка означає необхідність проходження базової загальновійськової підготовки перед можливим виконанням військових завдань. При цьому формулювання «Солдат резерву», яке може відображатися разом із ВОС-999, не свідчить про зарахування громадянина до оперативного резерву Збройних сил. Йдеться виключно про службову класифікацію в електронній системі військового обліку.

Фахівці наголошують, що поява ВОС-999 сама по собі не створює для громадянина жодних нових юридичних наслідків. Такий запис не є підставою для адміністративної відповідальності, не свідчить про порушення правил військового обліку та не означає, що людина перебуває в розшуку або отримала новий статус.

У Міністерстві оборони також зазначають, що після появи цієї військово-облікової спеціальності громадянам не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки лише через сам факт її відображення в застосунку. Додаткові дії необхідні лише у випадках, прямо передбачених законодавством або якщо відповідне повідомлення надходить від уповноважених органів.

Окремо юристи звертають увагу на ситуацію з бронюванням та відстрочкою від мобілізації. За їхніми словами, ВОС-999 може бути присвоєна й особам, які вже мають чинне бронювання або законно оформлену відстрочку. Така позначка не скасовує цих правових гарантій і не змінює статус військовозобов’язаного.

Поява нової позначки в «Резерв+» викликала активне обговорення серед користувачів через побоювання щодо можливих змін у військовому обліку. Експерти рекомендують орієнтуватися на офіційні роз’яснення та норми чинного законодавства, а не на неперевірену інформацію в соціальних мережах, оскільки ВОС-999 є елементом системи обліку, а не окремим рішенням щодо конкретної особи.