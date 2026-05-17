У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу для ПЕП: суть законопроєкту
2026-17-05    219

У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу для ПЕП: суть законопроєкту

У Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП), їхніх родин та пов’язаних осіб. Йдеться про можливу відмову від автоматичного тотального контролю всіх операцій таких клієнтів на користь ризик-орієнтованого підходу.

Ініціатива спрямована на модернізацію банківського комплаєнсу та наближення української системи фінансового моніторингу до міжнародних стандартів.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що фінмоніторинг ПЕП у банках має здійснюватися на основі ризик-індикаторів, а не автоматично для кожної фінансової операції без винятку.

Що зміниться у фінмоніторингу ПЕП

Ризик-орієнтований підхід

Замість тотального контролю всіх операцій пропонується:

  • оцінювати рівень ризику клієнта
  • аналізувати лише підозрілі транзакції
  • застосовувати вибірковий контроль

Скасування автоматичних перевірок

Банки можуть втратити практику:

  • перевірки кожного платежу ПЕП без винятку
  • надмірного документального навантаження
  • формального дублювання перевірок

Уточнення правил контролю

Документ також передбачає:

  • чіткіші критерії фінансового моніторингу
  • визначення ознак ризикових операцій
  • стандартизацію процедур банків

Хто належить до ПЕП

Політично значущі особи

До цієї категорії належать:

  • державні посадовці високого рівня
  • депутати та чиновники
  • керівники державних органів

Пов’язані особи

Також під фінмоніторинг можуть підпадати:

  • члени сімей ПЕП
  • бізнес-партнери
  • пов’язані юридичні особи

Як працює фінмоніторинг зараз

Поточна модель

У чинній практиці банки:

  • здійснюють посилений контроль ПЕП
  • аналізують значну частину операцій
  • часто застосовують превентивні перевірки

Наслідки чинної системи

Це може призводити до:

  • високого адміністративного навантаження
  • затримок у проведенні операцій
  • надмірного комплаєнсу

Що змінює новий підхід

Чим відрізняється ризик-орієнтований фінмоніторинг?

Новий підхід передбачає:

  • фокус лише на підозрілих транзакціях
  • зменшення кількості формальних перевірок
  • більш точковий аналіз фінансової активності
  • застосування індикаторів ризику

Мета законопроєкту

Ефективність фінмоніторингу

Підвищення якості контролю за рахунок:

  • концентрації на реальних ризиках
  • зменшення бюрократії

Гармонізація з міжнародною практикою

Підхід відповідає стандартам:

  • ризик-орієнтованого комплаєнсу
  • сучасних банківських регуляцій

Зменшення навантаження на банки

Очікується:

  • скорочення зайвих перевірок
  • оптимізація внутрішніх процедур

Можливі ризики

Ризик недооцінки операцій

Може виникнути:

  • складність у виявленні прихованих схем
  • залежність від якості алгоритмів ризику

Потреба в технологічних системах

Банкам потрібно:

  • оновлювати системи аналізу
  • впроваджувати автоматизовані моделі оцінки ризиків

Висновок

Законопроєкт щодо змін фінмоніторингу ПЕП пропонує перехід до більш гнучкої та ризик-орієнтованої системи контролю фінансових операцій. Це може зменшити адміністративний тиск на банки та клієнтів, одночасно підвищуючи ефективність виявлення справді підозрілих транзакцій.

банки Україна, законопроєкт, комплаєнс, контроль операцій, ПЕП, фінанси, фінмоніторинг
Останні новини
У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу для ПЕП: суть законопроєкту

У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу для ПЕП: суть законопроєкту
У Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який може суттєво змінити читать далее
17-05, 01:21
Військовим пояснили порядок оскарження рішень ВЛК: як це працює

Військовим пояснили порядок оскарження рішень ВЛК: як це працює
В Україні військово-лікарські комісії (ВЛК) відіграють ключову роль у визначенні читать далее
17-05, 01:17
В Україні зростає кількість справ про булінг у школах: що показує статистика

В Україні зростає кількість справ про булінг у школах: що показує статистика
Проблема булінгу в українських школах залишається однією з найбільш чутливих читать далее
17-05, 01:13
Українцям можуть безкоштовно роздавати продукти із супермаркетів: що передбачає ініціатива

Українцям можуть безкоштовно роздавати продукти із супермаркетів: що передбачає ініціатива
В Україні розглядається ініціатива, яка може змінити підхід до поводження читать далее
17-05, 01:10
Навіть після арешту рахунку боржники можуть користуватися до 17 294 грн: як це працює

Навіть після арешту рахунку боржники можуть користуватися до 17 294 грн: як це працює
В Україні діє система виконавчого провадження, яка дозволяє накладати арешт читать далее
17-05, 01:06
В Україні можуть запровадити штрафи для ворожок і магів: суть законопроєкту та можливі наслідки

В Україні можуть запровадити штрафи для ворожок і магів: суть законопроєкту та можливі наслідки
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає можливе запровадження читать далее
17-05, 01:03
Житлові сертифікати для бюджетників зі стажем понад 10 років: суть ініціативи та можливі умови

Житлові сертифікати для бюджетників зі стажем понад 10 років: суть ініціативи та можливі умови
Питання доступного житла для працівників бюджетної сфери в Україні залишається читать далее
17-05, 12:16
Біль у п’яті: основні причини та ефективні методи лікування

Біль у п’яті: основні причини та ефективні методи лікування
Біль у п’яті є однією з найчастіших скарг у дорослих читать далее
17-05, 12:10
Запах у пральній машині: причини, діагностика та ефективне усунення

Запах у пральній машині: причини, діагностика та ефективне усунення
Неприємний запах у пральній машині є однією з найпоширеніших побутових читать далее
17-05, 12:08
Чому жовтіє листя у кімнатних рослин і як це виправити

Чому жовтіє листя у кімнатних рослин і як це виправити
Кімнатні рослини є чутливими біологічними системами, які швидко реагують на читать далее
17-05, 12:04
Страви з гарбуза для діабетиків: 5 безпечних рецептів та правила приготування

Страви з гарбуза для діабетиків: 5 безпечних рецептів та правила приготування
Гарбуз є одним із найкращих сезонних продуктів для людей із читать далее
17-05, 11:57
Геморой: повний гід із причин, симптомів і лікування

Геморой: повний гід із причин, симптомів і лікування
Геморой — це одне з найпоширеніших захворювань сучасного способу життя, читать далее
17-05, 11:56
Як знизити тиск у домашніх умовах: повний розбір причин, симптомів і безпечних методів

Як знизити тиск у домашніх умовах: повний розбір причин, симптомів і безпечних методів
Підвищений артеріальний тиск — одна з найпоширеніших проблем сучасної людини, читать далее
17-05, 11:48
Полюція – це гріх чи ні?

Полюція – це гріх чи ні?
Період статевого дозрівання підлітка є природним етапом розвитку організму, під читать далее
16-05, 11:15
Офіси резерву+ замість ТЦК: стартує нова реформа

Офіси резерву+ замість ТЦК: стартує нова реформа
ТЦК можуть масштабно реформувати та перетворити на «Офіси резерву+», — читать далее
12-05, 08:19
У Польщі масово звільняють лікарів з України

У Польщі масово звільняють лікарів з України
У Польщі почали масово звільняти лікарів з України через відсутність читать далее
12-05, 08:17
Фінмоніторинг посилить контроль за купівлею дорогої нерухомості

Фінмоніторинг посилить контроль за купівлею дорогої нерухомості
Фінмоніторинг планує посилити контроль за купівлею дорогої нерухомості, елітних авто читать далее
12-05, 08:15
Новий цивільний кодекс змінює підхід до визначення права власності

Новий цивільний кодекс змінює підхід до визначення права власності
Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до визначення права читать далее
03-05, 10:49
«Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків

«Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків
Відсьогодні «Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків — сума відшкодування тепер читать далее
03-05, 10:47
Как выбрать межкомнатные двери в Одессе от магазина Zimen

Как выбрать межкомнатные двери в Одессе от магазина Zimen
Выбор межкомнатных дверей — важный этап при ремонте квартиры, дома читать далее
02-05, 10:30
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація нерухомість податки спорт фільм штраф