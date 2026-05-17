У Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП), їхніх родин та пов’язаних осіб. Йдеться про можливу відмову від автоматичного тотального контролю всіх операцій таких клієнтів на користь ризик-орієнтованого підходу.

Ініціатива спрямована на модернізацію банківського комплаєнсу та наближення української системи фінансового моніторингу до міжнародних стандартів.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що фінмоніторинг ПЕП у банках має здійснюватися на основі ризик-індикаторів, а не автоматично для кожної фінансової операції без винятку.

Що зміниться у фінмоніторингу ПЕП

Ризик-орієнтований підхід

Замість тотального контролю всіх операцій пропонується:

оцінювати рівень ризику клієнта

аналізувати лише підозрілі транзакції

застосовувати вибірковий контроль

Скасування автоматичних перевірок

Банки можуть втратити практику:

перевірки кожного платежу ПЕП без винятку

надмірного документального навантаження

формального дублювання перевірок

Уточнення правил контролю

Документ також передбачає:

чіткіші критерії фінансового моніторингу

визначення ознак ризикових операцій

стандартизацію процедур банків

Хто належить до ПЕП

Політично значущі особи

До цієї категорії належать:

державні посадовці високого рівня

депутати та чиновники

керівники державних органів

Пов’язані особи

Також під фінмоніторинг можуть підпадати:

члени сімей ПЕП

бізнес-партнери

пов’язані юридичні особи

Як працює фінмоніторинг зараз

Поточна модель

У чинній практиці банки:

здійснюють посилений контроль ПЕП

аналізують значну частину операцій

часто застосовують превентивні перевірки

Наслідки чинної системи

Це може призводити до:

високого адміністративного навантаження

затримок у проведенні операцій

надмірного комплаєнсу

Що змінює новий підхід

Чим відрізняється ризик-орієнтований фінмоніторинг?

Новий підхід передбачає:

фокус лише на підозрілих транзакціях

зменшення кількості формальних перевірок

більш точковий аналіз фінансової активності

застосування індикаторів ризику

Мета законопроєкту

Ефективність фінмоніторингу

Підвищення якості контролю за рахунок:

концентрації на реальних ризиках

зменшення бюрократії

Гармонізація з міжнародною практикою

Підхід відповідає стандартам:

ризик-орієнтованого комплаєнсу

сучасних банківських регуляцій

Зменшення навантаження на банки

Очікується:

скорочення зайвих перевірок

оптимізація внутрішніх процедур

Можливі ризики

Ризик недооцінки операцій

Може виникнути:

складність у виявленні прихованих схем

залежність від якості алгоритмів ризику

Потреба в технологічних системах

Банкам потрібно:

оновлювати системи аналізу

впроваджувати автоматизовані моделі оцінки ризиків

Висновок

Законопроєкт щодо змін фінмоніторингу ПЕП пропонує перехід до більш гнучкої та ризик-орієнтованої системи контролю фінансових операцій. Це може зменшити адміністративний тиск на банки та клієнтів, одночасно підвищуючи ефективність виявлення справді підозрілих транзакцій.