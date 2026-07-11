У Раді пропонують змінити порядок вручення повісток ТЦК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15387, який пропонує змінити порядок вручення вимог територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Документ передбачає, що повістка або вимога вважатиметься врученою лише після її фактичного отримання адресатом, а не після відмітки поштового оператора про неможливість доставки. Ініціатором законодавчої ініціативи став народний депутат Георгій Мазурашу.

Проєкт закону пропонує внести зміни до чиного законодавства, яке зараз дозволяє вважати військовозобов’язаного належним чином повідомленим навіть у випадку, якщо він особисто не отримав документ. На практиці достатньо, щоб оператор поштового зв’язку зробив позначку про неможливість вручення відправлення за адресою, яку використовував ТЦК або яка зазначена в державних реєстрах.

За словами автора законопроєкту, така правова конструкція може створювати ситуації, коли громадянин фактично не знає про направлену йому вимогу, однак юридично вважається повідомленим. Це, своєю чергою, може спричиняти застосування передбачених законом наслідків, зокрема адміністративних обмежень або інших заходів, пов’язаних із невиконанням вимог законодавства про військовий обов’язок.

Георгій Мазурашу зазначає, що відповідна норма була запроваджена Законом №3633-IX, який набрав чинності у 2024 році. Вона встановила правило, за яким днем вручення вимоги вважається дата, коли поштовий оператор зафіксував неможливість доставки документа за вказаною адресою. Законопроєкт №15387 пропонує виключити це положення та повернути принцип, за яким юридичні наслідки виникають лише після фактичного отримання документа особою.

Крім порядку вручення вимог ТЦК, законодавча ініціатива містить зміни щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами. Автор пропонує не застосовувати таке обмеження або скасовувати його, якщо військовозобов’язаний письмово повідомить про відмову від проходження військової служби під час мобілізації через релігійні чи особисті переконання та висловить готовність виконувати інші завдання в інтересах оборони держави в межах альтернативної (невійськової) служби.

Документ також деталізує можливі способи подання такої заяви. Передбачається, що громадяни зможуть звернутися до ТЦК через Центри надання адміністративних послуг, надіслати документи рекомендованим поштовим відправленням або скористатися електронною поштою. В останньому випадку допускається використання кваліфікованого електронного підпису або фотокопії заяви з власноручним підписом заявника.

Після реєстрації законопроєкт має пройти розгляд у профільному парламентському комітеті, після чого його можуть винести до сесійної зали Верховної Ради. Якщо документ отримає підтримку народних депутатів і буде підписаний президентом, нові правила вручення вимог ТЦК та окремі положення щодо альтернативної служби набудуть чинності після офіційного оприлюднення закону.