У Раді пропонують змінити порядок вручення повісток ТЦК
2026-11-07    127

У Раді пропонують змінити порядок вручення повісток ТЦК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15387, який пропонує змінити порядок вручення вимог територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Документ передбачає, що повістка або вимога вважатиметься врученою лише після її фактичного отримання адресатом, а не після відмітки поштового оператора про неможливість доставки. Ініціатором законодавчої ініціативи став народний депутат Георгій Мазурашу.

Проєкт закону пропонує внести зміни до чиного законодавства, яке зараз дозволяє вважати військовозобов’язаного належним чином повідомленим навіть у випадку, якщо він особисто не отримав документ. На практиці достатньо, щоб оператор поштового зв’язку зробив позначку про неможливість вручення відправлення за адресою, яку використовував ТЦК або яка зазначена в державних реєстрах.

За словами автора законопроєкту, така правова конструкція може створювати ситуації, коли громадянин фактично не знає про направлену йому вимогу, однак юридично вважається повідомленим. Це, своєю чергою, може спричиняти застосування передбачених законом наслідків, зокрема адміністративних обмежень або інших заходів, пов’язаних із невиконанням вимог законодавства про військовий обов’язок.

Георгій Мазурашу зазначає, що відповідна норма була запроваджена Законом №3633-IX, який набрав чинності у 2024 році. Вона встановила правило, за яким днем вручення вимоги вважається дата, коли поштовий оператор зафіксував неможливість доставки документа за вказаною адресою. Законопроєкт №15387 пропонує виключити це положення та повернути принцип, за яким юридичні наслідки виникають лише після фактичного отримання документа особою.

Крім порядку вручення вимог ТЦК, законодавча ініціатива містить зміни щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами. Автор пропонує не застосовувати таке обмеження або скасовувати його, якщо військовозобов’язаний письмово повідомить про відмову від проходження військової служби під час мобілізації через релігійні чи особисті переконання та висловить готовність виконувати інші завдання в інтересах оборони держави в межах альтернативної (невійськової) служби.

Документ також деталізує можливі способи подання такої заяви. Передбачається, що громадяни зможуть звернутися до ТЦК через Центри надання адміністративних послуг, надіслати документи рекомендованим поштовим відправленням або скористатися електронною поштою. В останньому випадку допускається використання кваліфікованого електронного підпису або фотокопії заяви з власноручним підписом заявника.

Після реєстрації законопроєкт має пройти розгляд у профільному парламентському комітеті, після чого його можуть винести до сесійної зали Верховної Ради. Якщо документ отримає підтримку народних депутатів і буде підписаний президентом, нові правила вручення вимог ТЦК та окремі положення щодо альтернативної служби набудуть чинності після офіційного оприлюднення закону.

альтернативна служба, Верховна Рада, військове право, військовий обов'язок, військовозобовязані, вручення повістки, Георгій Мазурашу, електронний підпис, Закон 3633-IX, законопроєкт 15387, Міноборони України, мобілізаційне законодавство, мобілізація, повістка, поштовий оператор, право керування, транспортні засоби, ТЦК, ТЦК та СП, ЦНАП
Останні новини
Психологи фіксують зростання запиту на емоційну стійкість

Психологи фіксують зростання запиту на емоційну стійкість
Психологи та фахівці з ментального здоров'я відзначають зростання інтересу до читать далее
11-07, 15:34
Світові ціни на пшеницю різко зросли після атак на азовське судноплавство

Світові ціни на пшеницю різко зросли після атак на азовське судноплавство
Світові ціни на пшеницю зросли більш ніж на 4% після читать далее
11-07, 14:31
Вчені пояснили, як коти демонструють прихильність до людини

Вчені пояснили, як коти демонструють прихильність до людини
Домашні коти дедалі частіше стають об'єктом досліджень зоопсихологів, які вивчають читать далее
11-07, 13:49
Apple подала до суду на OpenAI через ймовірне викрадення секретів

Apple подала до суду на OpenAI через ймовірне викрадення секретів
Компанія Apple подала позов до федерального суду США проти OpenAI, читать далее
11-07, 11:49
Зеленський оголосив про створення Об’єднаних сил швидкого реагування

Зеленський оголосив про створення Об’єднаних сил швидкого реагування
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил читать далее
11-07, 11:39
Лісові прогулянки стали глобальним wellness-трендом

Лісові прогулянки стали глобальним wellness-трендом
У світі продовжує зростати інтерес до практик відновлення психоемоційного здоров'я читать далее
11-07, 10:57
Виїхавших через систему «Шлях» можуть зобов’язати повернутися в Україну

Виїхавших через систему «Шлях» можуть зобов’язати повернутися в Україну
У Верховній Раді України триває розгляд урядового законопроєкту №13673, який читать далее
11-07, 10:47
Кількість українських біженців у ЄС перевищила 4,3 млн

Кількість українських біженців у ЄС перевищила 4,3 млн
Кількість громадян України, які перебувають у країнах Європейського Союзу під читать далее
11-07, 10:45
У Раді пропонують змінити порядок вручення повісток ТЦК

У Раді пропонують змінити порядок вручення повісток ТЦК
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15387, який пропонує змінити порядок читать далее
11-07, 10:42
Іспанія обіграла Бельгію і вийшла до півфіналу ЧС-2026

Іспанія обіграла Бельгію і вийшла до півфіналу ЧС-2026
Збірна Іспанії стала другим півфіналістом чемпіонату світу-2026 з футболу, обігравши читать далее
11-07, 10:40
Ольга Мартиновська: біографія та цікаві факти про українську шеф-кухарку

Ольга Мартиновська: біографія та цікаві факти про українську шеф-кухарку
Ольга Мартиновська — українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча та суддя кулінарного читать далее
10-07, 22:48
Михайло Мудрик: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Михайло Мудрик: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Михайло Мудрик — український професійний футболіст, один із найвідоміших представників читать далее
10-07, 21:14
The Rolling Stones випустили 25-й студійний альбом Foreign Tongues

The Rolling Stones випустили 25-й студійний альбом Foreign Tongues
Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones представив свій 25-й студійний читать далее
10-07, 20:22
Проїзд у Києві офіційно подорожчає: нові тарифи почнуть діяти з 15 липня

Проїзд у Києві офіційно подорожчає: нові тарифи почнуть діяти з 15 липня
Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про підвищення вартості проїзду читать далее
10-07, 19:21
Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів з Україною

Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів з Україною
Посли держав-членів Європейського Союзу 10 липня погодили відкриття для України читать далее
10-07, 19:01
Золото продовжує дорожчати через геополітичні ризики

Золото продовжує дорожчати через геополітичні ризики
Світові ціни на золото 10 липня продовжили зростання на тлі читать далее
10-07, 18:57
Катерина Тишкевич: біографія та цікаві факти про акторку

Катерина Тишкевич: біографія та цікаві факти про акторку
Катерина Тишкевич — українська акторка театру і кіно, телеведуча та читать далее
10-07, 17:23
Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю

Софія Андрухович: біографія та цікаві факти про письменницю
Софія Андрухович — українська письменниця, перекладачка та публіцистка, одна з читать далее
10-07, 17:17
Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку

Лілія Ребрик: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку
Лілія Ребрик — українська телеведуча, акторка театру та кіно, яка читать далее
10-07, 17:09
Яке церковне свято 11 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 11 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
11 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної княгині читать далее
10-07, 16:03
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026