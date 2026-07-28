У Раді пропонують залишити НМТ у нинішньому форматі й у 2027 році

У Верховній Раді зареєстровано законодавчу ініціативу, яка передбачає продовження особливого порядку вступу до закладів вищої освіти в умовах воєнного стану у 2027 році. Документ пропонує зберегти національний мультипредметний тест у форматі чотирьох предметів, дозволити використовувати результати НМТ попередніх років та звільнити випускників 2027 року від проходження державної підсумкової атестації.

Згідно із запропонованими змінами, абітурієнти складатимуть чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Такий формат використовується під час вступних кампаній в умовах воєнного стану і має залишитися чинним ще на один рік. Ініціатива не передбачає повернення до традиційної моделі зовнішнього незалежного оцінювання або скасування НМТ.

Проєкт також пропонує розширити можливості для вступників щодо використання результатів тестування. Для участі у вступній кампанії 2027 року планують дозволити подавати результати НМТ, отримані у 2024, 2025, 2026 та 2027 роках. Такий підхід, на думку авторів ініціативи, має забезпечити більшу гнучкість для вступників, які з різних причин відкладали вступ або планують повторно брати участь у конкурсному відборі.

Окремою нормою документа передбачено звільнення випускників 2027 року від проходження державної підсумкової атестації. Від початку повномасштабної війни ДПА для випускників шкіл неодноразово скасовували, пояснюючи це необхідністю адаптувати освітній процес до умов воєнного стану та зменшити навантаження на учнів і педагогів. Запропоновані зміни фактично продовжують практику, яка діє останні кілька років.

Національний мультипредметний тест був запроваджений у 2022 році як тимчасова альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню. Формат і структура тесту кілька разів змінювалися відповідно до безпекової ситуації та особливостей проведення вступної кампанії. Нині тест складається з трьох обов’язкових предметів і одного предмета на вибір, а його результати використовуються як основний критерій конкурсного відбору до більшості закладів вищої освіти.

Освітні експерти неодноразово звертали увагу, що використання результатів тестування за кілька років поспіль дозволяє знизити навантаження на систему оцінювання та надає вступникам більше можливостей для планування навчання. Водночас остаточні правила вступної кампанії 2027 року можуть бути затверджені лише після ухвалення відповідного законодавства та затвердження умов прийому Міністерством освіти і науки.

Законопроєкт має пройти розгляд у профільному парламентському комітеті та бути винесений на голосування до сесійної зали Верховної Ради. У разі його ухвалення особливий порядок проведення вступної кампанії та оцінювання випускників залишатиметься чинним ще протягом одного навчального року, що дозволить системі освіти продовжити роботу за адаптованими до воєнного стану правилами.