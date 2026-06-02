У Раді пропонують створити відкритий реєстр ухилянтів
2026-02-06

В Україні можуть створити спеціальний відкритий реєстр громадян, які ухиляються від виконання вимог мобілізаційного законодавства та не реагують на повістки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про підготовку відповідного законопроєкту повідомив народний депутат України, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, документ наразі перебуває на стадії розробки, а внести його до Верховної Ради планують протягом найближчих одного-двох місяців.

Дані ухилянтів пропонують публікувати у відкритому доступі

Однією з ключових норм майбутнього законопроєкту може стати надання ТЦК права публікувати інформацію про осіб, які систематично ігнорують виклики та не виконують вимоги військового обліку.

За задумом авторів ініціативи, відкритий доступ до таких відомостей має стати додатковим механізмом впливу на громадян, які ухиляються від виконання законодавства.

Передбачається, що після виконання вимог ТЦК та явки до відповідного центру інформація про людину може бути вилучена з реєстру.

При цьому остаточний перелік даних, які можуть оприлюднюватися, поки що не визначений. Законопроєкт ще перебуває на етапі підготовки та може зазнати змін до моменту реєстрації у парламенті.

Ухилянтів можуть переслідувати за аналогією з боржниками

Ще один народний депутат, член парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Федієнко, також підтвердив роботу над механізмом створення відповідного реєстру.

За його словами, розглядається модель, за якої особи, які ухиляються від виконання мобілізаційних обов’язків, можуть підлягати заходам впливу, схожим на ті, які застосовуються до боржників за кредитами або аліментами.

Йдеться, зокрема, про можливість накладення обмежень через виконавчу службу та використання механізмів примусового виконання рішень.

Серед варіантів, які обговорюються, називається і можливість арешту окремих активів чи майна осіб, які тривалий час не виконують вимоги законодавства щодо військового обліку.

Втім остаточних рішень із цього приводу поки що не ухвалено.

Законопроєкт ще не зареєстрований

Наразі відповідна законодавча ініціатива офіційно не внесена до Верховної Ради та не має статусу зареєстрованого законопроєкту.

Документ перебуває на стадії підготовки, а його положення можуть бути змінені після консультацій із профільними комітетами, представниками Міноборони, юристами та правозахисниками.

Після реєстрації законопроєкт має пройти стандартну парламентську процедуру розгляду, включно з обговоренням у комітетах, голосуванням народних депутатів та можливим доопрацюванням.

Лише після ухвалення Верховною Радою та підписання президентом нові норми можуть набути чинності.

Ініціатива може викликати суспільну дискусію

Експерти зазначають, що питання створення відкритого реєстру осіб, які ігнорують повістки, може стати предметом широкого суспільного та юридичного обговорення.

З одного боку, прихильники ідеї вважають її додатковим інструментом забезпечення виконання мобілізаційного законодавства в умовах воєнного стану.

З іншого боку, правники можуть порушувати питання щодо захисту персональних даних, дотримання права на приватність та відповідності таких механізмів чинному законодавству України.

Наразі жодних нових обмежень або санкцій щодо військовозобов’язаних громадян у межах цієї ініціативи ще не запроваджено, а всі пропозиції залишаються на рівні законодавчої розробки.

