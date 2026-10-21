У Раді пропонують обмежити послуги для ухилянтів
2026-21-10    142

У Раді пропонують обмежити послуги для ухилянтів

В Україні можуть розробити додаткові обмеження для громадян, які не виконують вимог військового обліку: серед можливих заходів називають доступ до окремих послуг ЦНАПів, банків і сервісів доставки. Про це 21 жовтня 2026 року заявив народний депутат Олександр Федієнко, запропонувавши доручити Кабінету Міністрів підготувати системний механізм виявлення таких громадян. Наразі ці пропозиції не оформлені як ухвалені законодавчі зміни, а конкретні правила їх застосування не визначені.

За словами Федієнка, уряд має розробити підхід, який дозволить встановлювати, хто перебуває поза належним військовим обліком, і визначити можливі наслідки такого порушення. Серед варіантів депутат назвав обмеження доступу до частини адміністративних послуг, банківських операцій та сервісів доставки. Для реалізації цих ідей необхідно визначити правові підстави, перелік послуг і порядок застосування обмежень.

Окрему увагу депутат звернув на ситуації, коли громадянам потрібні державні послуги для врегулювання власного статусу. Наприклад, людина може звернутися до центру надання адміністративних послуг, щоб оформити документи у зв’язку зі змінами сімейних обставин або отримати відстрочку за наявності законних підстав. Тому механізм обмежень, якщо його розроблятимуть, має передбачати винятки та процедуру оскарження рішень.

Федієнко також наголосив, що нові правила не повинні створювати загроз для роботи критично важливих підприємств. Ідеться, зокрема, про компанії енергетичного сектору, зв’язку та оборонної промисловості, які потребують кваліфікованих працівників для безперервної роботи. Депутат застеріг від механічного скорочення кількості заброньованих фахівців, оскільки це може призвести до втрати персоналу, необхідного для виконання критичних завдань.

Натомість він пропонує перевіряти обґрунтованість бронювання в установах і компаніях. За його словами, необхідно виявляти можливі випадки формального працевлаштування, яке використовують переважно для отримання відстрочки від мобілізації. Такий підхід, на думку депутата, має відрізняти реальну потребу підприємства у працівникові від ситуацій, коли бронювання не відповідає фактичній роботі людини.

Наступним етапом має стати підготовка урядом конкретних пропозицій. Після визначення механізмів, правових підстав і винятків їх можна буде подати на розгляд парламенту. Поки що не оприлюднено остаточного переліку послуг, яких можуть стосуватися обмеження, а також критеріїв, за якими визначатимуть порушників військового обліку.

Військовий облік в Україні регулюється законом про військовий обов’язок і військову службу та порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів. Чинні правила передбачають обов’язки громадян щодо актуалізації облікових даних і передбачені законодавством наслідки порушень. Запровадження нових обмежень доступу до цивільних послуг потребуватиме окремого правового врегулювання, оскільки має бути визначено не лише підстави для їх застосування, а й порядок повідомлення людини та можливість оскаржити рішення.

Бронювання працівників критично важливих підприємств є окремим механізмом, який дає змогу забезпечувати роботу установ і компаній, важливих для економіки та оборони. Його застосування залежить від установлених критеріїв і процедур, а рішення про бронювання не означає автоматичного звільнення людини від усіх обов’язків військового обліку. Питання можливого перегляду бронювання та запровадження обмежень для інших громадян залишаються предметом подальшого опрацювання.

бронювання працівника, війна в Україні, військовий облік, Кабінет Міністрів України, мобілізація, новини України, Олександр Федієнко
Останні новини
Критична вразливість PHP загрожує роботі тисяч сайтів

Критична вразливість PHP загрожує роботі тисяч сайтів
Критична вразливість у програмному забезпеченні PHP може поставити під загрозу читать далее
21-10, 18:27
На Місяць уперше відправлять суперкомп’ютер зі штучним інтелектом

На Місяць уперше відправлять суперкомп’ютер зі штучним інтелектом
Американська компанія Astrolab готує місяцехід FLIP до місії на південний читать далее
21-10, 11:43
Visa тестує оплату рахунків за допомогою ШІ-агентів

Visa тестує оплату рахунків за допомогою ШІ-агентів
Visa спільно з BILL і Billtrust запустила пілотний проєкт, у читать далее
21-10, 11:41
Українці скорочують витрати на книжки: що показало дослідження

Українці скорочують витрати на книжки: що показало дослідження
Майже половина українських читачів не купувала книжок протягом трьох місяців, читать далее
21-10, 11:39
У Раді пропонують обмежити послуги для ухилянтів

У Раді пропонують обмежити послуги для ухилянтів
В Україні можуть розробити додаткові обмеження для громадян, які не читать далее
21-10, 11:36
Марина Поплавська: біографія та цікаві факти про акторку «Дизель Шоу»

Марина Поплавська: біографія та цікаві факти про акторку «Дизель Шоу»
Марина Поплавська — українська акторка, комікеса, педагогиня та учасниця гумористичного читать далее
21-10, 11:34
Сахара Рей: екскохана Джастіна Бібера померла у 34 роки

Сахара Рей: екскохана Джастіна Бібера померла у 34 роки
Австралійська модель і дизайнерка купальників Сахара Рей померла у віці читать далее
21-10, 11:30
В’ячеслав Кравцов показав п’ятирічну доньку Меліссу

В’ячеслав Кравцов показав п’ятирічну доньку Меліссу
Баскетболіст і головний герой 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» В'ячеслав читать далее
21-10, 11:26
Аліна Шаманська розповіла про труднощі у вихованні 9-річного сина

Аліна Шаманська розповіла про труднощі у вихованні 9-річного сина
Блогерка Аліна Шаманська розповіла про складний період у вихованні свого читать далее
21-10, 11:23
Лія Янголенко з «Холостяк 15» пояснила, чому хоче заміж

Лія Янголенко з «Холостяк 15» пояснила, чому хоче заміж
Модель Лія Янголенко, учасниця 15-го сезону романтичного реаліті «Холостяк», пояснила, читать далее
21-10, 11:21
Банки можуть знизити ліміти на перекази для ФОПів утричі

Банки можуть знизити ліміти на перекази для ФОПів утричі
Банки можуть знизити місячні ліміти на вихідні перекази для фізичних читать далее
21-10, 11:14
Андрій Пишний: біографія та цікаві факти про голову НБУ

Андрій Пишний: біографія та цікаві факти про голову НБУ
Андрій Пишний — український банкір, юрист і державний діяч, який читать далее
21-10, 10:00
НАБУ і САП проводять обшуки в Національному банку України

НАБУ і САП проводять обшуки в Національному банку України
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) читать далее
21-10, 09:57
Українцям загрожує штраф до 1530 грн за незаконний збір деревини в лісі

Українцям загрожує штраф до 1530 грн за незаконний збір деревини в лісі
Українці, які самовільно спилюють дерева або забирають деревину з лісу читать далее
21-10, 09:52
Юлія Буйновська розповіла, як долає сімейні кризи

Юлія Буйновська розповіла, як долає сімейні кризи
Українська акторка Юлія Буйновська, відома за серіалом «Парочка слідчих», розповіла читать далее
20-10, 21:38
США пообіцяли Україні гарантії безпеки на рівні статті 5 НАТО

США пообіцяли Україні гарантії безпеки на рівні статті 5 НАТО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати пообіцяли Києву читать далее
20-10, 21:36
Даша Квіткова показала меню на день із калорійністю 1804 ккал

Даша Квіткова показала меню на день із калорійністю 1804 ккал
Блогерка Даша Квіткова 20 жовтня 2026 року показала свій щоденний читать далее
20-10, 16:20
Біля чорної діри Чумацького Шляху виявили незвичний газ

Біля чорної діри Чумацького Шляху виявили незвичний газ
Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb виявили незвично високу читать далее
20-10, 14:58
Кайлі Дженнер вийшла на подіум Victoria’s Secret у бралеті за $50 млн

Кайлі Дженнер вийшла на подіум Victoria’s Secret у бралеті за $50 млн
Кайлі Дженнер стала однією з головних героїнь показу Victoria’s Secret читать далее
20-10, 14:56
Влада Роговенко затримана у США: учасницю «Від пацанки до панянки» підозрюють в домашньому насильстві

Влада Роговенко затримана у США: учасницю «Від пацанки до панянки» підозрюють в домашньому насильстві
Українську блогерку Владу Роговенко, відому за участю в телевізійних реаліті читать далее
20-10, 14:54
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар