У Раді пропонують обмежити послуги для ухилянтів

В Україні можуть розробити додаткові обмеження для громадян, які не виконують вимог військового обліку: серед можливих заходів називають доступ до окремих послуг ЦНАПів, банків і сервісів доставки. Про це 21 жовтня 2026 року заявив народний депутат Олександр Федієнко, запропонувавши доручити Кабінету Міністрів підготувати системний механізм виявлення таких громадян. Наразі ці пропозиції не оформлені як ухвалені законодавчі зміни, а конкретні правила їх застосування не визначені.

За словами Федієнка, уряд має розробити підхід, який дозволить встановлювати, хто перебуває поза належним військовим обліком, і визначити можливі наслідки такого порушення. Серед варіантів депутат назвав обмеження доступу до частини адміністративних послуг, банківських операцій та сервісів доставки. Для реалізації цих ідей необхідно визначити правові підстави, перелік послуг і порядок застосування обмежень.

Окрему увагу депутат звернув на ситуації, коли громадянам потрібні державні послуги для врегулювання власного статусу. Наприклад, людина може звернутися до центру надання адміністративних послуг, щоб оформити документи у зв’язку зі змінами сімейних обставин або отримати відстрочку за наявності законних підстав. Тому механізм обмежень, якщо його розроблятимуть, має передбачати винятки та процедуру оскарження рішень.

Федієнко також наголосив, що нові правила не повинні створювати загроз для роботи критично важливих підприємств. Ідеться, зокрема, про компанії енергетичного сектору, зв’язку та оборонної промисловості, які потребують кваліфікованих працівників для безперервної роботи. Депутат застеріг від механічного скорочення кількості заброньованих фахівців, оскільки це може призвести до втрати персоналу, необхідного для виконання критичних завдань.

Натомість він пропонує перевіряти обґрунтованість бронювання в установах і компаніях. За його словами, необхідно виявляти можливі випадки формального працевлаштування, яке використовують переважно для отримання відстрочки від мобілізації. Такий підхід, на думку депутата, має відрізняти реальну потребу підприємства у працівникові від ситуацій, коли бронювання не відповідає фактичній роботі людини.

Наступним етапом має стати підготовка урядом конкретних пропозицій. Після визначення механізмів, правових підстав і винятків їх можна буде подати на розгляд парламенту. Поки що не оприлюднено остаточного переліку послуг, яких можуть стосуватися обмеження, а також критеріїв, за якими визначатимуть порушників військового обліку.

Військовий облік в Україні регулюється законом про військовий обов’язок і військову службу та порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів. Чинні правила передбачають обов’язки громадян щодо актуалізації облікових даних і передбачені законодавством наслідки порушень. Запровадження нових обмежень доступу до цивільних послуг потребуватиме окремого правового врегулювання, оскільки має бути визначено не лише підстави для їх застосування, а й порядок повідомлення людини та можливість оскаржити рішення.

Бронювання працівників критично важливих підприємств є окремим механізмом, який дає змогу забезпечувати роботу установ і компаній, важливих для економіки та оборони. Його застосування залежить від установлених критеріїв і процедур, а рішення про бронювання не означає автоматичного звільнення людини від усіх обов’язків військового обліку. Питання можливого перегляду бронювання та запровадження обмежень для інших громадян залишаються предметом подальшого опрацювання.