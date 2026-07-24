У Раді почали готувати законодавство для повоєнних виборів

У Верховній Раді триває підготовка законодавчої бази, необхідної для проведення перших виборів після завершення воєнного стану. Водночас у парламенті наголошують, що ця робота не означає швидкого призначення виборчого процесу, оскільки чинне законодавство не дозволяє проводити вибори під час дії воєнного стану, а для їх організації необхідно вирішити низку правових, організаційних і безпекових питань.

За інформацією ЗМІ, одним із ключових напрямків підготовки є створення механізмів голосування для мільйонів громадян, які після початку повномасштабної війни опинилися за межами країни. Законодавці також працюють над рішеннями для забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, які виконують бойові завдання або проходять службу далеко від місця офіційної реєстрації.

Окремий блок майбутніх законодавчих змін стосується оновлення Державного реєстру виборців. За роки війни значна кількість громадян змінила місце проживання, виїхала за кордон або отримала статус внутрішньо переміщених осіб. Без актуалізації даних організація виборчого процесу може супроводжуватися значними технічними труднощами та ризиками для реалізації виборчих прав.

Не менш важливим завданням залишається відновлення виборчої інфраструктури. Унаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано адміністративні будівлі, приміщення виборчих комісій та інші об’єкти, які традиційно використовувалися під час голосування. Для проведення виборів необхідно забезпечити належні умови роботи окружних і дільничних комісій, а також створити безпечні місця для голосування.

У парламенті також звертають увагу на питання кібербезпеки та протидії зовнішньому втручанню. Під час майбутніх виборів державні органи планують врахувати досвід інших країн щодо захисту виборчих процесів від інформаційних операцій, кібератак та інших спроб впливу на результати волевиявлення. Окремі рішення можуть стосуватися цифрової безпеки державних реєстрів та інформаційних систем.

Конституція України прямо передбачає, що під час дії воєнного стану проведення загальнодержавних виборів не допускається. Саме тому підготовка законодавчих змін розглядається як попередній етап, який дозволить після завершення особливого правового режиму оперативніше розпочати виборчий процес за наявності необхідних безпекових умов.

Експерти з виборчого права раніше неодноразово зазначали, що перші повоєнні вибори можуть стати найбільш складними в історії країни через масштабну міграцію населення, необхідність забезпечення участі військових, організацію голосування за кордоном та потребу гарантувати прозорість і довіру до результатів. Саме тому підготовка нормативної бази розпочинається заздалегідь, хоча конкретні строки проведення виборів наразі не визначені.