У Приват24 готують верифікацію без номера телефону

ПриватБанк розробляє новий механізм верифікації та підтвердження операцій у Приват24, який не потребуватиме прив’язки до номера мобільного телефону. Нову систему планують зробити доступною для роботи через будь-яке підключення до інтернету, зокрема Wi-Fi або Starlink. Насамперед рішення створюють з урахуванням потреб українських військовослужбовців, які не завжди мають доступ до мобільного зв’язку під час виконання бойових завдань.

У банку повідомили, що технологія наразі перебуває на стадії розробки та тестування. Остаточні строки її запуску поки не визначені. Перед впровадженням система має пройти комплексну перевірку надійності та відповідності вимогам кібербезпеки, оскільки йдеться про підтвердження особи клієнта та фінансових операцій без використання традиційних SMS-кодів або телефонних дзвінків.

За задумом розробників, для авторизації та підтвердження платежів користувачеві буде достатньо будь-якого стабільного інтернет-з’єднання. Це може бути як звичайна мережа Wi-Fi, так і супутниковий інтернет Starlink. Таким чином клієнти зможуть користуватися банківськими сервісами навіть у місцях, де відсутнє покриття мобільних операторів, але є доступ до мережі.

У ПриватБанку пояснили, що працюють над цифровими сервісами, здатними функціонувати незалежно від SIM-картки. Особливо актуальним це рішення є для українських захисників, які через специфіку служби можуть тривалий час перебувати у районах зі слабким або повністю відсутнім мобільним сигналом. У таких умовах отримати SMS або телефонний дзвінок для підтвердження операції часто неможливо, хоча інтернет-доступ через альтернативні канали може залишатися доступним.

Для реалізації проєкту в банку працює спеціальна робоча група, яка займається адаптацією фінансових сервісів до умов воєнного часу. Одним із ключових напрямів стало створення механізмів підтвердження особи, які не залежатимуть від роботи мобільних операторів. Деталі майбутньої технології наразі не розкриваються з міркувань безпеки.

Фінансова установа підкреслює, що відмова від підтвердження через номер телефону потребує суттєвої модернізації ІТ-інфраструктури. Йдеться не лише про зміну способу авторизації, а й про впровадження нових систем захисту даних, кібербезпеки та перевірки особи користувача. Саме тому запуск нового механізму можливий лише після завершення всіх технічних випробувань.

Поява альтернативної системи верифікації може стати одним із найбільших оновлень цифрового банкінгу за останні роки. Зараз більшість українських банків використовують підтвердження операцій через фінансовий номер телефону, що створює труднощі для клієнтів у разі втрати SIM-картки, зміни номера або перебування поза зоною покриття мобільних мереж.

Паралельно ПриватБанк продовжує розширювати функціональність Приват24. Нещодавно в застосунку з’явився сервіс для фізичних осіб-підприємців першої, другої та третьої груп, який дозволяє автоматично сформувати податкову декларацію, перевірити розрахунки та сплатити податки безпосередньо зі смартфона із використанням SmartID.