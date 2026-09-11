У правлячій партії Німеччини зростає спротив підтримці України
2026-11-09    165

У правлячій партії Німеччини зростає спротив підтримці України

У правлячій Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) посилилися суперечки щодо подальшої підтримки України: 7 вересня це питання гостро обговорювали на засіданні фракції партії в Бундестазі, повідомило німецьке видання Die Welt. СДПН входить до урядової коаліції разом із консервативним блоком ХДС/ХСС, а дискусія відбувається на тлі зростання підтримки ультраправих політичних сил у країні.

За оцінкою одного з учасників засідання, близько 90% депутатів СДПН виступають за продовження нинішнього курсу щодо підтримки Києва. Водночас приблизно 10% членів фракції, за його словами, вважають необхідним переглянути цю політику. Таким чином, критичні настрої поки залишаються меншістю всередині парламентської фракції, однак питання стало предметом відкритого внутрішньопартійного обговорення.

Депутат СДПН Ральф Штегнер заявив, що одночасне збільшення витрат на озброєння та скорочення соціальних видатків може посилювати позиції правопопулістських сил. «Якщо ми витрачаємо мільярди на озброєння і одночасно скорочуємо соціальні витрати, це стає енергетичним напоєм для правих популістів і отруйним коктейлем для демократичних партій», – сказав він.

Штегнер протягом тривалого часу виступає за переговори з Росією та критикує масштабне переозброєння Німеччини. Його позиція відрізняється від лінії політиків, які вважають військову підтримку України необхідною частиною європейської безпеки та стримування подальшої російської агресії.

Водночас частина соціал-демократів, які не підтримують скорочення допомоги Україні, також закликає змінити акценти політики. Йдеться насамперед про посилення дипломатичних зусиль для пошуку можливостей завершення війни. Таким чином, внутрішня дискусія у СДПН не зводиться виключно до поділу між прихильниками та противниками допомоги Києву.

Суперечки пов’язані і з фінансовим навантаженням на Німеччину. Збільшення оборонних витрат відбувається в умовах бюджетних обмежень і дискусій про фінансування соціальної сфери. Для СДПН це особливо чутливе питання, оскільки соціальна політика є одним із ключових напрямів партії, а скорочення соціальних програм може впливати на її електоральну підтримку.

Окремим фактором залишається посилення «Альтернативи для Німеччини» (AfD), яка виступає проти значної частини нинішньої політики Берліна щодо війни та закликає до зміни підходу до відносин із Москвою. На цьому тлі всередині традиційних партій точаться дискусії про те, як поєднати підтримку України, збільшення оборонних видатків і збереження соціальних гарантій.

Для урядової коаліції питання має і політичний вимір: СДПН є молодшим партнером консервативного блоку ХДС/ХСС, тому зміна настроїв у соціал-демократичній фракції потенційно може впливати на парламентські дебати щодо оборонного бюджету та подальшої допомоги Україні. Водночас наявні дані не свідчать про формування більшості за відмову від нинішнього курсу, а головним предметом суперечки залишається співвідношення військової допомоги, дипломатії та внутрішніх соціальних витрат.

AfD, Бундестаг, Ральф Штегнер, СДПН, ХДС/ХСС
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