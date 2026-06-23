У Полтаві повідомляють про порожні полиці в супермаркетах

Жителі Полтави почали повідомляти про дефіцит окремих товарів у супермаркетах мережі АТБ. Упродовж останніх днів у місцевих пабліках та соціальних мережах з’явилися фотографії торгових залів із частково порожніми полицями, а користувачі пов’язують ситуацію з нещодавньою атакою на логістичну інфраструктуру компанії у Дніпрі.

На опублікованих знімках видно нестачу окремих категорій продукції, зокрема товарів повсякденного попиту. Автори дописів стверджують, що в деяких магазинах покупці зіткнулися зі скороченим асортиментом порівняно зі звичним рівнем наповнення полиць. Частина коментаторів повідомляє про труднощі з придбанням окремих продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Обговорення ситуації активізувалося після удару по складських потужностях компанії у Дніпрі. Саме цей логістичний вузол відігравав важливу роль у забезпеченні поставок товарів до магазинів у низці регіонів України. Пошкодження складів могло вплинути на швидкість обробки вантажів, маршрути доставки та формування запасів у торговельних точках.

Мережа АТБ є найбільшим продуктовим ритейлером України за кількістю магазинів. Компанія обслуговує мільйони покупців щодня та має розгалужену систему логістичних центрів, які забезпечують постачання продукції до різних областей країни. Робота таких центрів має критичне значення для підтримання стабільного товарообігу, особливо в умовах воєнного часу та підвищених навантажень на транспортну інфраструктуру.

Експерти ринку роздрібної торгівлі неодноразово звертали увагу, що навіть короткострокові перебої в роботі великих розподільчих комплексів можуть призводити до локальних затримок із постачанням. У таких випадках компанії зазвичай перенаправляють потоки товарів через інші логістичні майданчики, однак на перебудову ланцюгів постачання потрібен певний час.

На тлі повідомлень із Полтави покупці почали активніше обговорювати можливість подальших перебоїв із наявністю товарів. Водночас відсутність окремих позицій у магазинах не обов’язково свідчить про масштабний дефіцит, оскільки асортимент може відновлюватися після надходження нових партій продукції. Остаточний вплив на роботу мережі залежатиме від швидкості відновлення логістичних процесів та перерозподілу запасів між регіональними центрами.

Проблеми з логістикою продовольчих мереж залишаються одним із ключових ризиків для роздрібного ринку в умовах війни. Пошкодження складської інфраструктури, транспортних вузлів та виробничих об’єктів здатні впливати не лише на окремі магазини, а й на цілі регіони. Саме тому великі торговельні оператори продовжують інвестувати у резервні маршрути постачання та диверсифікацію логістичних ланцюгів для забезпечення безперервної роботи.