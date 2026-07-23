У Польщі заявили про інтерес країни НАТО до МіГ-29 для України
2026-23-07    148

У Польщі заявили про інтерес країни НАТО до МіГ-29 для України

Польща отримала звернення від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава раніше планувала передати Україні. Про це 23 липня повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю Radio ZET. За його словами, попри інтерес союзника, польська сторона наразі продовжує переговори саме з Києвом і вважає цей напрямок пріоритетним.

Залевський підтвердив, що одна з держав-членів Альянсу запропонувала власний варіант використання польських літаків. Водночас посадовець наголосив, що Варшава насамперед розглядає можливість передачі винищувачів Україні. «Ми отримали пропозицію від одного з наших союзників по НАТО. Проте на першому плані залишаються наші переговори з Україною», – сказав він.

Під час інтерв’ю журналісти попросили уточнити, чи йдеться про Болгарію, однак польський чиновник відмовився називати державу, яка звернулася із пропозицією. Це залишило відкритим питання про потенційного учасника переговорів. У Європі кількість країн, які досі експлуатують радянські винищувачі МіГ-29, обмежена. Серед них Польща, Болгарія та Сербія, хоча остання не входить до НАТО.

Питання передачі польських МіГ-29 Україні обговорюється вже кілька місяців. Наприкінці 2025 року польська влада заявила про готовність передати до дев’яти літаків після їхнього поступового виведення зі складу Повітряних сил у зв’язку з переходом на сучасніші винищувачі F-16 та південнокорейські FA-50. Передбачалося, що списання радянських машин дозволить посилити українську авіацію без критичного впливу на обороноздатність самої Польщі.

Однак згодом процес фактично призупинили. У Міністерстві оборони Польщі пояснювали це перебігом переговорів між сторонами та питаннями військово-технічної співпраці. У польських ЗМІ також з’являлися повідомлення про те, що однією з причин стала відсутність домовленостей щодо взаємного обміну технологіями безпілотних систем. На цьому тлі виникали припущення, що частину літаків можуть не передати, а утилізувати після завершення їхнього ресурсу.

Останні заяви польського керівництва свідчать про зміну динаміки переговорів. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш раніше повідомляв про суттєвий прогрес у консультаціях із Києвом і зазначав, що сторони значно наблизилися до досягнення домовленості. Водночас остаточного рішення щодо передачі літаків досі не ухвалено.

Заява Павела Залевського демонструє, що польські МіГ-29 залишаються предметом інтересу не лише України, а й інших союзників по НАТО. Водночас офіційна позиція Варшави полягає в тому, що першочерговим партнером у переговорах залишається українська сторона. Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів міжурядових консультацій та узгодження умов можливої передачі авіаційної техніки.

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