У Польщі застрелили російського карикатуриста Семена Скрепецького
2026-16-06    32

У Польщі застрелили російського карикатуриста Семена Скрепецького

У польському місті Біла-Підляська 15 червня застрелили 44-річного російського художника-карикатуриста та політичного біженця Семена Скрепецького, який після виїзду з Росії відкрито критикував режим Владіміра Путіна. Напад стався близько 10:00 на парковці житлового комплексу неподалік кордону з Білоруссю. Попри оперативне прибуття медиків та спроби реанімації, врятувати чоловіка не вдалося.

За попередньою інформацією, нападник підійшов до митця на близьку відстань і здійснив кілька пострілів із вогнепальної зброї. Поранення виявилися смертельними. На місці події працювали поліція та слідчі, які розпочали розслідування обставин убивства.

Незадовго до загибелі Скрепецький повідомляв у своєму Telegram-каналі про погрози, які надходили на його адресу. Подробиць щодо їхнього змісту він не розкривав, однак зазначав, що відчуває загрозу власній безпеці. Ці повідомлення вже стали одним із напрямків роботи правоохоронців, які перевіряють можливі мотиви злочину.

Польські медіа повідомляють, що підозрюваного затримали поблизу консульства Білорусі. За неофіційними даними, затриманий може бути громадянином Білорусі. Правоохоронні органи поки що не підтвердили його особу та не повідомили про висунення офіційних обвинувачень.

Обставини втечі підозрюваного привернули особливу увагу слідства. Журналісти звертають увагу на те, що після нападу чоловік прямував у бік дипломатичного представництва Білорусі. На цьому тлі в медіа з’явилися припущення щодо можливого замовного характеру злочину, однак офіційних висновків із цього приводу наразі немає.

Семен Скрепецький був відомий як художник, скульптор і блогер. Його карикатури та сатиричні роботи висміювали російську владу, корупцію, культ особи Владіміра Путіна та наслідки авторитарної політики для суспільства. У своїх роботах він регулярно порушував теми війни, репресій і обмеження громадянських свобод у Росії.

Через політичну діяльність та антивоєнну позицію митець залишив Росію і отримав статус політичного біженця. Останні роки він проживав за межами країни та продовжував громадську діяльність, беручи участь у міжнародних культурних і правозахисних заходах.

За кілька днів до загибелі Скрепецький перебував у Берліні, де проводив мистецькі акції, присвячені війні Росії проти України. Під час цих заходів він намагався привернути увагу європейської аудиторії до наслідків бойових дій та злочинів, у яких міжнародні організації звинувачують російське керівництво.

Убивство художника може отримати широкий міжнародний резонанс через його політичний статус та публічну діяльність. Польські правоохоронці продовжують збір доказів і встановлюють усі обставини злочину, включно з можливими зв’язками підозрюваного та мотивами нападу.

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