У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців
2026-27-07    126

У Польщі на 30% зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців

У Польщі за перше півріччя 2026 року зафіксували зростання кількості звернень українців до поліції щодо злочинів на ґрунті ненависті. За даними, оприлюдненими польськими правоохоронними органами, громадяни України подали 180 заяв, що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Збільшення кількості звернень відбувається на тлі низки резонансних інцидентів, пов’язаних із проявами агресії через національність.

За інформацією польських правоохоронців, йдеться про кримінальні правопорушення та інциденти, у яких заявники вказували на можливий мотив ненависті за національною ознакою. У більшості випадків поліція проводить перевірку обставин, а остаточну правову кваліфікацію подій визначають у межах досудового розслідування.

У липні в різних містах Польщі сталося кілька випадків, які набули суспільного розголосу. У Бельсько-Бялі чоловік у громадському автобусі, за повідомленнями поліції та місцевих медіа, словесно ображав українок через їхнє походження. Після інциденту правоохоронці встановили особу чоловіка та розпочали відповідні процесуальні дії.

Ще один випадок стався у Легниці, де жінка, за даними поліції, вступила в конфлікт із групою підлітків після того, як почула українську мову. Повідомлялося, що під час інциденту вона застосувала фізичну силу. Правоохоронні органи розпочали перевірку та встановлюють усі обставини події.

У Познані було зафіксовано напад на чоловіка, який, за інформацією слідства, втрутився у конфлікт на захист громадянина України. Потерпілому знадобилася медична допомога. Поліція повідомила про проведення слідчих дій для встановлення осіб, причетних до нападу, та мотивів їхніх дій.

Польське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за злочини, вчинені з мотивів національної, етнічної, расової чи релігійної ненависті. Такі справи перебувають під контролем прокуратури, а під час розслідування правоохоронці перевіряють, чи був мотив нетерпимості визначальним у кожному конкретному випадку.

Після початку повномасштабної війни Польща стала однією з основних країн, які прийняли громадян, що залишили територію бойових дій. За офіційними оцінками, у країні проживають сотні тисяч українців, які працюють, навчаються або користуються тимчасовим захистом. На цьому тлі польські органи влади та громадські організації регулярно закликають повідомляти про випадки дискримінації, ксенофобії та насильства, а також співпрацювати з правоохоронними органами для їхнього документування і розслідування.

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