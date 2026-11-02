У Петропавлівській Борщагівці сталися заворушення біля будівлі з військовими Нацгвардії
2026-02-11    145

У Петропавлівській Борщагівці сталися заворушення біля будівлі з військовими Нацгвардії

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області 2 листопада сталися заворушення біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. На місце прибули командувач НГУ Олександр Півненко та керівництво обласної поліції. За підсумками переговорів чотирьох військових доправили до лікарні.

За інформацією поліції Київської області, виклик надійшов від працівників приватної служби екстреної медичної допомоги. Медики повідомили про перешкоджання доступу до людини, яка потребувала допомоги. Після прибуття правоохоронці встановили, що інцидент відбувається біля приватного будинку, де розташовуються військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Поруч зібралися місцеві жителі.

На тлі події в місцевих пабліках поширювалися повідомлення про нібито незаконне утримання людей та загибель громадянина. Поліція заявила, що ці відомості не відповідають дійсності. Національна гвардія також спростувала інформацію про загибель когось із учасників інциденту.

До будівлі змогла потрапити медична працівниця. За її словами, у підвалі перебували приблизно 25–30 людей, які, як вона стверджувала, не розуміли свого поточного становища. Медики домовилися з присутніми про передачу чотирьох людей, які потребували допомоги, для подальшого доправлення до лікарні.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко, який прибув до Петропавлівської Борщагівки, повідомив про госпіталізацію чотирьох військовослужбовців. За його словами, інші чоловіки, які перебували в будівлі, також є військовими Національної гвардії.

У НГУ уточнили, що автомобіль швидкої допомоги забрав людей, які потребували медичної допомоги, приблизно за дві години до оприлюднення коментаря. Відомості про діагнози та можливі травми обіцяли надати пізніше після встановлення обставин і медичного обстеження.

У Нацгвардії назвали ситуацію такою, що перебуває на етапі діалогу. На місці продовжували працювати керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування НГУ. Правоохоронці повідомили, що з’ясовують обставини події. Публічної інформації про затриманих або повідомлення комусь про підозру на момент оприлюднення повідомлень не було.

Поки що офіційні повідомлення не містять пояснення, через що саме виник конфлікт біля будинку та за яких обставин військовослужбовці опинилися в ньому. Також не оприлюднено інформації про правовий статус людей, які перебували всередині, і про те, хто саме перешкоджав доступу медиків. Ці обставини мають бути встановлені під час перевірки.

Національна гвардія України входить до системи Міністерства внутрішніх справ і виконує завдання із забезпечення громадської безпеки, охорони важливих державних об’єктів та підтримання правопорядку. Під час воєнного стану підрозділи НГУ також залучені до виконання бойових завдань. Водночас медична допомога військовослужбовцям і реагування на повідомлення про можливі правопорушення мають відбуватися відповідно до встановлених процедур. Остаточні висновки щодо подій у Петропавлівській Борщагівці можна буде зробити після офіційного з’ясування всіх обставин.

Київська область, Національна гвардія, новини України, Олександр Півненко, Петропавлівська Борщагівка
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