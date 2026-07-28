У Парижі хочуть вчену Марію Кюрі увіковічити на Ейфелевій вежі

У Парижі представили проєкт, який має виправити історичну несправедливість: на Ейфелевій вежі планують увічнити імена 72 видатних жінок-науковиць, серед яких — дворазова лауреатка Нобелівської премії Марія Кюрі. Ініціативу вже підтримали мерія французької столиці, наукові установи та асоціація Femmes & Sciences, а остаточне рішення мають ухвалити профільні академії. Чому саме ім’я Марії Кюрі залишається одним із найвідоміших у світовій науці та які маловідомі факти з її життя варто знати, можна прочитати у повній історії легендарної дослідниці.

Нині на першому ярусі Ейфелевої вежі золотими літерами викарбувані імена 72 французьких учених, інженерів і математиків, які були нанесені ще за задумом Гюстава Ейфеля у 1889 році. Усі вони — чоловіки. Саме це протягом багатьох років викликало дискусії серед істориків науки та громадських організацій, які наголошували на відсутності вшанування жінок, попри їхній внесок у розвиток світової науки.

Проєкт, представлений мерією Парижа у січні 2026 року, передбачає появу нової фризи з іменами 72 жінок-науковиць над існуючим переліком. До відбору кандидаток були залучені експерти асоціації Femmes & Sciences, а також представники провідних французьких наукових організацій, зокрема CNRS, INSERM та INRIA. До списку увійшли дослідниці з різних галузей — фізики, хімії, математики, медицини, біології, інформатики та інженерії.

Однією з найвідоміших постатей у запропонованому списку стала Марія Кюрі. Вона залишається єдиною людиною в історії, яка отримала Нобелівські премії у двох різних природничих науках — фізиці та хімії. Саме її дослідження радіоактивності, а також відкриття полонію та радію стали основою для розвитку сучасної ядерної фізики, радіохімії та променевої терапії, що нині широко застосовується в лікуванні онкологічних захворювань.

Автори ініціативи наголошують, що йдеться не лише про символічний жест. За їхніми словами, проєкт покликаний зробити внесок жінок у науку більш помітним і заохотити молодь, особливо дівчат, обирати освіту та кар’єру у сфері STEM — науки, технологій, інженерії та математики. Саме недостатня представленість жінок у цих галузях залишається однією з глобальних проблем сучасної науки.

Наразі перелік із 72 імен проходить процедуру погодження Французькою академією наук, Академією технологій та Національною академією медицини. Після завершення експертної оцінки влада Парижа ухвалить остаточне рішення щодо реалізації проєкту. Якщо його буде затверджено, Ейфелева вежа вперше за свою понад 130-річну історію офіційно вшанує видатних жінок-науковиць поруч із чоловіками, чиї імена вже давно стали частиною одного з найвідоміших символів Франції.