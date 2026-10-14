У Папи Римського Лева XIV виявили рак легені: його прооперували

У Папи Римського Лева XIV діагностували рак легені, через що йому видалили нижню частку правої легені. Операцію провели 13 жовтня в римській лікарні Джемеллі, повідомила пресслужба Ватикану. За результатами дослідження тканин медики підтвердили аденокарциному легені — один із найпоширеніших типів злоякісних пухлин цього органа. Хірургічне втручання минуло без ускладнень. 71-річний понтифік прийшов до тями та залишається в лікарні.

Під час операції лікарі видалили саме ту частину правої легені, у якій розташовувалася злоякісна пухлина. Аденокарцинома розвивається із залозистих клітин, які, зокрема, вистилають дихальні шляхи. Цей тип новоутворень належить до найпоширеніших форм раку легені та може виникати як у курців, так і в людей, які ніколи не курили.

Підтвердження діагнозу за результатами дослідження тканин дає змогу визначити тип пухлини, однак саме по собі не встановлює стадію захворювання. Для оцінки подальшого прогнозу лікарям необхідно враховувати поширеність новоутворення, стан лімфатичних вузлів, результати додаткових обстежень і те, чи вдалося повністю видалити уражені тканини.

Станом на момент повідомлення Ватикану ускладнень після хірургічного втручання не зафіксували. Водночас інформації про стадію раку, наявність або відсутність метастазів, результати оцінювання хірургічних країв видаленої тканини та необхідність подальшого лікування не оприлюднили. Також не повідомлялося, скільки часу понтифік проведе в лікарні.

Після операції важливим етапом стане відновлення дихальної функції та загального фізичного стану. Видалення частини легені є серйозним хірургічним втручанням, після якого пацієнтам може знадобитися реабілітація. Тривалість відновлення залежить від обсягу операції, стану організму та можливих післяопераційних ускладнень.

Діагноз також може вплинути на графік публічних заходів глави Католицької церкви. Робочий розклад понтифіка передбачає зустрічі з представниками духовенства, державними діячами та вірянами, а також участь у богослужіннях і церемоніях. Чи доведеться змінювати найближчі заплановані заходи Лева XIV через госпіталізацію, у повідомленні Ватикану не уточнили.

Аденокарцинома легені належить до групи недрібноклітинних раків, які становлять більшість випадків злоякісних новоутворень цього органа. Вибір лікування залежить передусім від стадії хвороби та характеристик пухлини. Якщо новоутворення локалізоване й операція дає змогу видалити його повністю, хірургічне лікування може бути основним методом. В інших випадках лікарі розглядають додаткову терапію, зокрема хіміотерапію, променеве лікування або препарати, підібрані з урахуванням молекулярних особливостей пухлини.

Лікарня Джемеллі в Римі є одним із провідних медичних закладів Італії та місцем, де понтифіки проходили лікування. Медичний заклад має досвід надання спеціалізованої допомоги пацієнтам із різними захворюваннями. Подальші рішення щодо лікування Лева XIV залежатимуть від результатів обстежень і висновків медичної команди.