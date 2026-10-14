У Папи Римського Лева XIV виявили рак легені: його прооперували
2026-14-10    184

У Папи Римського Лева XIV виявили рак легені: його прооперували

У Папи Римського Лева XIV діагностували рак легені, через що йому видалили нижню частку правої легені. Операцію провели 13 жовтня в римській лікарні Джемеллі, повідомила пресслужба Ватикану. За результатами дослідження тканин медики підтвердили аденокарциному легені — один із найпоширеніших типів злоякісних пухлин цього органа. Хірургічне втручання минуло без ускладнень. 71-річний понтифік прийшов до тями та залишається в лікарні.

Під час операції лікарі видалили саме ту частину правої легені, у якій розташовувалася злоякісна пухлина. Аденокарцинома розвивається із залозистих клітин, які, зокрема, вистилають дихальні шляхи. Цей тип новоутворень належить до найпоширеніших форм раку легені та може виникати як у курців, так і в людей, які ніколи не курили.

Підтвердження діагнозу за результатами дослідження тканин дає змогу визначити тип пухлини, однак саме по собі не встановлює стадію захворювання. Для оцінки подальшого прогнозу лікарям необхідно враховувати поширеність новоутворення, стан лімфатичних вузлів, результати додаткових обстежень і те, чи вдалося повністю видалити уражені тканини.

Станом на момент повідомлення Ватикану ускладнень після хірургічного втручання не зафіксували. Водночас інформації про стадію раку, наявність або відсутність метастазів, результати оцінювання хірургічних країв видаленої тканини та необхідність подальшого лікування не оприлюднили. Також не повідомлялося, скільки часу понтифік проведе в лікарні.

Після операції важливим етапом стане відновлення дихальної функції та загального фізичного стану. Видалення частини легені є серйозним хірургічним втручанням, після якого пацієнтам може знадобитися реабілітація. Тривалість відновлення залежить від обсягу операції, стану організму та можливих післяопераційних ускладнень.

Діагноз також може вплинути на графік публічних заходів глави Католицької церкви. Робочий розклад понтифіка передбачає зустрічі з представниками духовенства, державними діячами та вірянами, а також участь у богослужіннях і церемоніях. Чи доведеться змінювати найближчі заплановані заходи Лева XIV через госпіталізацію, у повідомленні Ватикану не уточнили.

Аденокарцинома легені належить до групи недрібноклітинних раків, які становлять більшість випадків злоякісних новоутворень цього органа. Вибір лікування залежить передусім від стадії хвороби та характеристик пухлини. Якщо новоутворення локалізоване й операція дає змогу видалити його повністю, хірургічне лікування може бути основним методом. В інших випадках лікарі розглядають додаткову терапію, зокрема хіміотерапію, променеве лікування або препарати, підібрані з урахуванням молекулярних особливостей пухлини.

Лікарня Джемеллі в Римі є одним із провідних медичних закладів Італії та місцем, де понтифіки проходили лікування. Медичний заклад має досвід надання спеціалізованої допомоги пацієнтам із різними захворюваннями. Подальші рішення щодо лікування Лева XIV залежатимуть від результатів обстежень і висновків медичної команди.

аденокарцинома, Ватикан, Лев XIV, лікарня Джемеллі, рак легені
Останні новини
Яке церковне свято 15 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 15 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
15 жовтня 2026 року православна церква вшановує преподобного Євфимія Нового, читать далее
14-10, 16:11
Кеті Захарія: дебют нової речниці Трампа в Білому домі висміяли у США

Кеті Захарія: дебют нової речниці Трампа в Білому домі висміяли у США
Перший брифінг нової речниці Білого дому Кеті Захарії, який відбувся читать далее
14-10, 11:30
Григорій Тамар: біографія та цікаві факти про військового експерта

Григорій Тамар: біографія та цікаві факти про військового експерта
Григорій Тамар — ізраїльський військовий експерт, історик, публіцист і блогер, читать далее
14-10, 11:27
Олександр Венедчук: біографія та цікаві факти про коміка

Олександр Венедчук: біографія та цікаві факти про коміка
Олександр Венедчук, відомий під сценічним ім'ям Веня, — український комік, читать далее
14-10, 11:25
Чоловік Ірини Федишин повідомив про втрату їхньої дитини

Чоловік Ірини Федишин повідомив про втрату їхньої дитини
Чоловік української співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, 13 жовтня читать далее
14-10, 11:22
Lifecell підвищує тарифb: скільки платитимуть абоненти

Lifecell підвищує тарифb: скільки платитимуть абоненти
Мобільний оператор Lifecell із 14 жовтня 2026 року підвищує вартість читать далее
14-10, 11:17
SpaceX обмежила швидкість роботи Starlink для ЗСУ: що відомо

SpaceX обмежила швидкість роботи Starlink для ЗСУ: що відомо
Компанія SpaceX у ніч проти 14 жовтня запровадила обмеження швидкості читать далее
14-10, 11:00
У Папи Римського Лева XIV виявили рак легені: його прооперували

У Папи Римського Лева XIV виявили рак легені: його прооперували
У Папи Римського Лева XIV діагностували рак легені, через що читать далее
14-10, 10:45
ЄС не погодив конфіскацію активів РФ і не обіцяє нових коштів Україні

ЄС не погодив конфіскацію активів РФ і не обіцяє нових коштів Україні
Європейський Союз не планує відкривати нові програми фінансування України, а читать далее
13-10, 18:20
Яке церковне свято 14 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 14 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
14 жовтня 2026 року православна церква вшановує Вишгородську ікону Божої читать далее
13-10, 15:02
США та Європа готують мирний план із замороженням фронту

США та Європа готують мирний план із замороженням фронту
США та європейські країни опрацьовують спільний план завершення війни Росії читать далее
13-10, 11:14
Ар-Джей Мітт із «Пуститися берега» помер у Техасі

Ар-Джей Мітт із «Пуститися берега» помер у Техасі
Американський актор Ар-Джей Мітт, відомий за роллю Волтера Вайта-молодшого в читать далее
13-10, 11:08
Яблука в Україні подешевшали до 20–30 грн за кг: у чому причина

Яблука в Україні подешевшали до 20–30 грн за кг: у чому причина
Оптові ціни на яблука в Україні протягом тижня до 13 читать далее
13-10, 09:59
NYT розкрила подробиці переговорів України та США в Маямі

NYT розкрила подробиці переговорів України та США в Маямі
Шестигодинні переговори української та європейської делегацій зі спецпосланцями президента США читать далее
13-10, 09:57
Росія атакувала Roshen у Вінниці

Росія атакувала Roshen у Вінниці
Російські війська 12 жовтня атакували виробничий комплекс кондитерської корпорації Roshen читать далее
13-10, 09:54
Микола Злочевський: біографія та цікаві факти про бізнесмена і політика

Микола Злочевський: біографія та цікаві факти про бізнесмена і політика
Микола Злочевський — український бізнесмен і колишній державний посадовець, відомий читать далее
12-10, 19:04
Ксенія Мішина кардинально змінила імідж

Ксенія Мішина кардинально змінила імідж
Українська акторка Ксенія Мішина 12 жовтня 2026 року показала в читать далее
12-10, 18:47
Нові правила бронювання 2026: ліміти для підприємств знизять

Нові правила бронювання 2026: ліміти для підприємств знизять
Квоти на бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні планують скоротити, а читать далее
12-10, 17:50
Яке церковне свято 13 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 13 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
13 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих мучеників читать далее
12-10, 15:11
Переможниця Євробачення-2026 Dara показала фото з відпочинку на Криті

Переможниця Євробачення-2026 Dara показала фото з відпочинку на Криті
Переможниця «Євробачення-2026», болгарська співачка Dara, справжнє ім'я якої Даріна Йотова, читать далее
12-10, 14:59
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар