У ООН 50 країн і ЄС закликали Росію погодитися на перемир’я

50 країн та Європейський Союз 23 вересня оприлюднили спільну заяву на майданчику ООН, у якій закликали Росію погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню у війні проти України. Документ опублікували напередодні засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку; Сполучені Штати до числа його підписантів не увійшли. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на текст заяви, переданий Міністерством закордонних справ України.

Підписанти заявили про солідарність з Україною та висловили глибоке занепокоєння посиленням російських атак по цивільному населенню й цивільній інфраструктурі. У документі наголошується, що удари відбуваються по всій території країни, а ситуація створює додаткові ризики для цивільного населення.

Окремо країни звернули увагу на атаки в Чорному морі. Вони підтримали дипломатичні зусилля щодо укладення домовленості про Чорне море, яка має забезпечити свободу судноплавства. Таким чином, морська безпека стала одним із напрямів, який підписанти пов’язують із подальшим дипломатичним врегулюванням війни.

У заяві зазначено, що ще в березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Підписанти закликали Росію зробити те саме, назвавши це необхідним кроком для переходу до конструктивної дипломатії та переговорів, спрямованих на досягнення миру.

Окремий блок документа стосується повернення людей, яких Росія утримує або перемістила з окупованих територій. Учасники звернулися із закликом забезпечити негайне повернення в Україну всіх довільно затриманих, примусово переміщених або депортованих цивільних, зокрема дітей. Також вони закликали забезпечити повернення всіх військовополонених та інтернованих осіб. У заяві ці кроки названо важливими заходами для зміцнення довіри.

Підписанти також заявили, що Україна прагне миру, а Росія має припинити агресію, погодитися на припинення вогню та конструктивно долучитися до переговорів щодо всеосяжного, справедливого й тривалого миру відповідно до міжнародного права. Саме на необхідності поєднання припинення бойових дій із подальшим дипломатичним процесом акцентує текст документа.

До заяви приєдналися, зокрема, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Канада, Австралія, Японія, Норвегія, Нова Зеландія, Південна Корея, Швейцарія та Молдова. Серед підписантів також країни Балтії, держави Центральної та Південної Європи, а також низка інших партнерів України. Повний перелік включає 50 держав і Європейський Союз.

Відсутність США у переліку підписантів привернула окрему увагу, оскільки Вашингтон бере участь у дипломатичних контактах між Києвом і Москвою. Водночас американська сторона напередодні продовжувала публічно закликати Росію до завершення війни: 22 вересня президент США Дональд Трамп закликав російського лідера Володимира Путіна припинити війну проти України.

Заяву оприлюднили в день засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні. На засіданні заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло заявила, що війна входить у небезпечну нову фазу, атаки посилюються, а кількість жертв серед цивільного населення зростає. За її словами, наслідки конфлікту виходять далеко за межі поля бою.

81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН проходить у Нью-Йорку, де 23 вересня також очікувався виступ президента Володимира Зеленського. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради Безпеки заявив, що війна Росії проти України має глобальні наслідки, зокрема через загрози судноплавству та постачанню продовольства.

Подальший дипломатичний процес залежатиме від готовності Росії погодитися на припинення вогню та від позицій держав, які беруть участь у посередницьких зусиллях. Окремим питанням залишається формат можливих домовленостей щодо Чорного моря, а також механізми повернення цивільних і військовополонених.