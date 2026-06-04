У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків
2026-04-06    39

У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт підтримав ідею виключення українських чоловіків призовного віку з автоматичного режиму тимчасового захисту в Європейському Союзі. Відповідну заяву він зробив 4 червня перед зустріччю міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Люксембурзі, де обговорювали майбутнє механізму тимчасового захисту для громадян України. Йдеться про можливі зміни для нових заявників у майбутньому, тоді як чинні отримувачі статусу можуть зберегти наявні права.

За словами Добріндта, Німеччина підтримує продовження дії Директиви про тимчасовий захист, однак виникають питання щодо того, чи повинні чоловіки призовного віку автоматично підпадати під цей механізм. Міністр зазначив, що серед держав-членів ЄС існують різні підходи до цього питання, а остаточне рішення поки не ухвалене.

Дискусія виникла під час обговорення подальшої долі Директиви про тимчасовий захист, яка була запущена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Цей механізм дозволив мільйонам українців легально проживати, працювати та отримувати соціальні послуги в країнах Європейського Союзу без проходження стандартної процедури надання притулку. Станом на сьогодні під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебувають понад 4 мільйони громадян України.

Згідно з інформацією, що обговорюється на рівні ЄС, одним із варіантів може стати продовження програми із одночасним звуженням кола осіб, які матимуть право на автоматичний захист. Серед пропозицій, які фігурують у внутрішніх документах Євросоюзу, називається виключення чоловіків призовного віку або осіб, які залишили Україну з порушенням чинних правил виїзду. При цьому обмеження можуть стосуватися лише майбутніх заявників, а не тих українців, які вже отримали відповідний статус.

Європейська комісія наразі не підтвердила можливість ухвалення такого рішення. Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що підтримка України з боку ЄС залишається незмінною, а чинний режим тимчасового захисту продовжує діяти до березня 2027 року. У Брюсселі також підкреслили, що офіційного рішення про виключення українських чоловіків із системи захисту поки не існує.

Додаткову ясність щодо позиції Євросоюзу 4 червня вніс заступник міністра міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес, країна якого головує в Раді ЄС. Він заявив, що серед держав-членів дійсно обговорюються різні варіанти майбутнього режиму захисту для українців, однак жодних рішень наразі не прийнято. За його словами, нинішні консультації мають на меті зібрати позиції урядів та оцінити можливі сценарії подальших дій.

Німеччина залишається країною, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців у Європі. За офіційними даними, на території ФРН перебуває близько 1,2 мільйона громадян України, які користуються механізмом тимчасового захисту. Саме тому позиція Берліна має значний вплив на загальноєвропейську дискусію щодо майбутнього статусу українських біженців та можливих змін до міграційної політики ЄС.

В тему:

ЄС може припинити автоматичний прийом українських чоловіків з 2027 року

Польща підтримала обмеження захисту для українських чоловіків у ЄС

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