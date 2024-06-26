У Німеччині – антирекорд із банкрутств
2024-26-06    15

У Німеччині – антирекорд із банкрутств

У Німеччині зафіксовано антирекорд із банкрутств компаній за останні майже 10 років, пише Bild.

За перші півроку 2024-го було зареєстровано близько 11 тисяч банкрутств компаній, що могло торкнутися 133 тисяч співробітників.

Кількість закрить зросла майже на 30%, порівняно з аналогічним періодом минулого року свідчать дані Асоціації економічних дослідників Creditreform.

При цьому закривалося набагато більше середніх і великих компаній, такі як Galeria Karstadt і FTI-Touristik.

Експерти пов’язують це з “наслідками рецесії 2023 року, кризами, що продовжуються, і слабким економічним розвитком”, і прогнозують продовження такої динаміки до кінця року.

У січні повідомлялося, що економіка Німеччини пішла в мінус уперше з часів корону-кризи.

банкрутство
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