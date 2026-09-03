У Мюнхені атакували офіс оборонного концерну Rohde & Schwarz

У Мюнхені близько опівночі 2 вересня невідомі закидали коктейлями Молотова офіс оборонного концерну Rohde & Schwarz. Після атаки німецькі правоохоронці затримали двох підозрюваних — 28-річну жінку та 38-річного чоловіка, обидва є громадянами Болгарії. Про це повідомляє Bild.

За даними видання, нападники використали три пляшки із запальною сумішшю. Дві з них загорілися біля будівельних контейнерів перед штаб-квартирою компанії. Пожежу загасили співробітники служби безпеки підприємства.

Третя пляшка не встигла загорітися. Її знешкодили сапери, які прибули на місце події. Інформації про постраждалих унаслідок інциденту наразі немає.

Двох підозрюваних правоохоронці затримали на автозаправній станції. За інформацією Bild, йдеться про громадян Болгарії віком 28 та 38 років. Їх перевіряють на причетність до нападу на офіс Rohde & Schwarz.

Мотив атаки поки не встановлений. Слідство має з’ясувати, чи діяли затримані самостійно, чи могли бути пов’язані з іншими особами. Також встановлюється, чи був напад безпосередньо спрямований проти компанії та її діяльності.

Rohde & Schwarz є міжнародною групою компаній зі штаб-квартирою в Мюнхені. Підприємство виробляє електронне випробувальне обладнання, системи радіолокації та засоби радіозв’язку. Компанія працює, зокрема, у сферах технологій для оборони, безпеки та критичної інфраструктури.

Інцидент стався на тлі інших подій у Німеччині, пов’язаних із безпекою об’єктів критичної інфраструктури. Напередодні повідомлялося про атаку на електростанції із застосуванням саморобних ракет.

Окремо німецька влада заявляла про невідомі безпілотники, помічені в районі Лейпцига. Берлін звинувачував Москву у причетності до відповідних інцидентів. Росія заперечувала ці звинувачення. Наразі немає підтверджених даних, які б безпосередньо пов’язували атаку на Rohde & Schwarz із цими подіями.

Заснована у 1933 році компанія Rohde & Schwarz спочатку спеціалізувалася на високочастотних вимірювальних приладах. Її засновниками стали фізики Лотар Роуде та Герман Шварц. Згодом підприємство розширило діяльність до систем радіозв’язку, радіомоніторингу, радіолокації та технологій для контролю електронного обладнання.

Подальше розслідування має встановити походження запальних сумішей, маршрут підозрюваних до та після нападу, а також можливі контакти з іншими особами. Від цих обставин залежатиме правова кваліфікація дій затриманих і подальший напрямок розслідування.