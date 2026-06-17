У МВС обговорюють закон про цивільну зброю та право на самозахист
2026-17-06    76

У МВС обговорюють закон про цивільну зброю та право на самозахист

У Міністерстві внутрішніх справ України 17 червня 2026 року відбулася робоча нарада за участю парламентського комітету, представників МВС, Національної поліції, Офісу президента та інших відомств щодо підготовки законодавчих змін у сфері обігу цивільної зброї та права громадян на самозахист.

За даними МВС, обговорення стосувалося комплексного врегулювання правил отримання дозволів на зброю, визначення меж самозахисту, відповідальності власників, а також механізмів державного контролю за обігом цивільної вогнепальної зброї. Окремо порушувалося питання посилення наглядових процедур та функціонування суб’єктів ринку зброї.

Учасники наради розглянули адміністративні процедури доступу до зброї, включно з переліком документів, медичними перевірками, навчанням, складанням іспитів та можливістю відеофіксації етапів отримання дозволів. Також обговорювалися підходи до уніфікації дозвільної системи та контролю за її дотриманням.

За інформацією МВС, у дискусії взяли участь народні депутати, керівництво міністерства, представники Нацполіції, СБУ, ДБР, Офісу президента, а також військових, ветеранських і правозахисних організацій. Окремо зазначається участь представників адвокатської та медійної спільноти.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що робочі консультації тривають у межах підготовки оновленого законодавчого регулювання. За його словами, чинні правила обігу цивільної зброї потребують оновлення та чіткого законодавчого врегулювання, зокрема щодо підстав її застосування та механізмів контролю.

Окремий блок обговорення був присвячений визначенню меж допустимого самозахисту та можливому перегляду окремих повноважень правоохоронних органів. Також розглядалися підходи до відповідальності власників зброї у разі порушення правил її використання або зберігання.

За словами учасників, дискусійні питання стосуються також класифікації дозволених видів цивільної зброї та порядку її застосування громадянами. У МВС підкреслюють, що ці положення потребують додаткового опрацювання перед поданням законодавчих пропозицій до Верховної Ради.

Клименко раніше повідомляв про створення робочої групи, яка має сформувати узгоджені пропозиції щодо обігу цивільної зброї. Вони надалі будуть передані до профільного парламентського комітету для подальшого розгляду.

Окремо в МВС зазначають, що для впровадження майбутніх змін необхідно розвивати інфраструктуру контролю та безпечного обігу зброї, включно зі стрілецькими тирами та системами зберігання, а також внести зміни до кримінального законодавства щодо визначення меж необхідної оборони.

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