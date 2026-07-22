У Москві знайшли мертвим ексдиректора термінала, пов’язаного з літаком Пригожина
2026-22-07    67

У Москві знайшли мертвим ексдиректора термінала, пов’язаного з літаком Пригожина

У Москві знайшли повішеним колишнього директора термінала ділової авіації аеропорту «Шереметьєво» Олексія Коршенка, який, за даними The Moscow Times, міг володіти інформацією про технічне обслуговування літака засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина перед його останнім рейсом. Тіло 57-річного чоловіка виявили 6 червня на балконі його квартири на Флотській вулиці в Москві. Російське слідство попередньо кваліфікувало смерть як самогубство. Про обставини загибелі та можливий зв’язок із подіями навколо літака Пригожина стало відомо 21 липня після публікації журналістського розслідування.

За інформацією видання, Коршенко очолював термінал ділової авіації «Шереметьєво», через який проходило обслуговування бізнес-джета Євгена Пригожина перед польотом, що завершився катастрофою 23 серпня 2023 року в Тверській області. Саме цей рейс став останнім для керівника ПВК «Вагнер» та ще дев’яти людей, які перебували на борту літака.

The Moscow Times із посиланням на джерела повідомляє, що під час технічного обслуговування літака перед вильотом були виявлені дві серйозні несправності. Одна з них стосувалася турбоохолоджувача. За даними журналістів, несправний вузол планували замінити агрегатом американського виробництва, який був придбаний заздалегідь. Однак перед встановленням цей пристрій також виявився пошкодженим, після чого до виконання робіт залучили компанію «Протектор».

У матеріалі видання зазначається, що саме турбоохолоджувач розглядається як один із можливих елементів, у який теоретично міг бути закладений вибуховий пристрій. Водночас жодних офіційних доказів цієї версії наразі не оприлюднено. Російські правоохоронні органи не підтверджували інформацію про можливе втручання у конструкцію літака під час технічного обслуговування, а висновки журналістів ґрунтуються на даних співрозмовників видання.

Колеги Коршенка, слова яких наводить The Moscow Times, стверджують, що приблизно за три тижні до смерті його несподівано звільнили з посади без публічного пояснення причин. За їхніми словами, таке кадрове рішення стало несподіванкою для співробітників підприємства. Інших офіційних коментарів щодо причин звільнення колишнього керівника термінала наразі немає.

Літак Embraer Legacy 600, на борту якого перебував Євген Пригожин, розбився ввечері 23 серпня 2023 року в Тверській області під час рейсу з Москви до Санкт-Петербурга. Унаслідок авіакатастрофи загинули всі десять осіб, які перебували на борту, серед них, за даними російської влади, були сам Пригожин, співзасновник ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін, члени екіпажу та інші пасажири. Катастрофа сталася через два місяці після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» проти військового керівництва Росії.

Обставини аварії залишаються предметом дискусій. Російська влада не оприлюднила повного звіту про причини катастрофи, а незалежні експерти та низка міжнародних ЗМІ висували різні версії, включно з технічною несправністю, зовнішнім вибухом або навмисним знищенням літака. Нові повідомлення про смерть колишнього керівника термінала «Шереметьєво», який міг бути обізнаний із підготовкою повітряного судна до польоту, знову привернули увагу до цієї справи.

Embraer Legacy 600, авіакатастрофа, авіаційна безпека, авіація, бізнес-джет, Дмитро Уткін, Євген Пригожин, загибель Пригожина, літак Пригожина, Москва, Олексій Коршенко, ПВК Вагнер, Протектор, розслідування, Росія, смерть Коршенка, Тверська область, технічне обслуговування, турбоохолоджувач, Шереметьєво
Останні новини
У Москві знайшли мертвим ексдиректора термінала, пов’язаного з літаком Пригожина

У Москві знайшли мертвим ексдиректора термінала, пов’язаного з літаком Пригожина
У Москві знайшли повішеним колишнього директора термінала ділової авіації аеропорту читать далее
22-07, 09:19
Олександр Гарбарчук: біографія та цікаві факти про заслуженого артиста України

Олександр Гарбарчук: біографія та цікаві факти про заслуженого артиста України
Олександр Гарбарчук — український танцівник, заслужений артист України, багаторічний соліст читать далее
22-07, 09:15
Володимир Зеленський призначив Драпатого головкомом ЗСУ

Володимир Зеленський призначив Драпатого головкомом ЗСУ
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що новим Головнокомандувачем Збройних сил стане читать далее
21-07, 23:16
Домашні паштети стали одним із головних кулінарних хітів літа

Домашні паштети стали одним із головних кулінарних хітів літа
Попит на домашні паштети та легкі намазки з сезонних продуктів читать далее
21-07, 18:39
The Times: Федорова розглядають як потенційного учасника майбутніх виборів

The Times: Федорова розглядають як потенційного учасника майбутніх виборів
Колишній міністр оборони Михайло Федоров після звільнення може розглядатися як читать далее
21-07, 18:32
Мова квітів знову набирає популярності: флористи говорять про новий літній тренд

Мова квітів знову набирає популярності: флористи говорять про новий літній тренд
Символіка сезонних квітів знову опинилася в центрі уваги любителів флористики читать далее
21-07, 18:19
НБУ рекомендував банкам посилити перевірки бізнесу

НБУ рекомендував банкам посилити перевірки бізнесу
Національний банк розіслав українським банкам нові рекомендації щодо фінансового моніторингу, читать далее
21-07, 17:38
Таємна зустріч представників Німеччини та РФ відбулася в Баку, — Алієв

Таємна зустріч представників Німеччини та РФ відбулася в Баку, — Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в липні в Баку читать далее
21-07, 17:18
Яке церковне свято 22 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 22 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
22 липня 2026 року православна церква вшановує рівноапостольну святу Марію читать далее
21-07, 17:01
Юристи пояснили, коли студенти можуть втратити відстрочку

Юристи пояснили, коли студенти можуть втратити відстрочку
Після завершення навчання у коледжі та до моменту офіційного зарахування читать далее
21-07, 16:48
Зеленський підписав закон про нові правила для ВПО

Зеленський підписав закон про нові правила для ВПО
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила державної підтримки читать далее
21-07, 16:47
Політактивістка з США Лора Лумер приїхала до Києва та змінила позицію щодо війни

Політактивістка з США Лора Лумер приїхала до Києва та змінила позицію щодо війни
Американська політична активістка Лора Лумер, яку в США вважають близькою читать далее
21-07, 12:41
Ідеал жіночої стопи змінюється: як еволюціонували стандарти краси

Ідеал жіночої стопи змінюється: як еволюціонували стандарти краси
Уявлення про ідеальну жіночу стопу змінювалися протягом століть під впливом читать далее
21-07, 12:28
Експерт заявив про вичерпання запасів пального в Україні: ціни будуть рости

Експерт заявив про вичерпання запасів пального в Україні: ціни будуть рости
Запаси пального, які дозволяли стримувати зростання цін на автозаправних станціях, читать далее
21-07, 11:53
Директор ФБР Каш Патель планує візит до Росії у жовтні

Директор ФБР Каш Патель планує візит до Росії у жовтні
Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель планує у жовтні читать далее
21-07, 11:51
Ілона Гвоздьова: біографія та цікаві факти про українську танцівницю

Ілона Гвоздьова: біографія та цікаві факти про українську танцівницю
Ілона Гвоздьова — українська танцівниця, хореографиня, телеведуча та переможниця шоу читать далее
21-07, 10:44
Маша Єфросиніна: біографія та цікаві факти про телеведучу

Маша Єфросиніна: біографія та цікаві факти про телеведучу
Маша Єфросиніна — українська телеведуча, журналістка, громадська діячка та інтерв'юерка, читать далее
21-07, 10:39
Кирило Буданов: біографія та цікаві факти про керівника Офісу Президента

Кирило Буданов: біографія та цікаві факти про керівника Офісу Президента
Кирило Буданов — український державний діяч, генерал-лейтенант, Герой України та читать далее
21-07, 10:36
Олексій Горбунов: біографія та цікаві факти про актора

Олексій Горбунов: біографія та цікаві факти про актора
Олексій Горбунов — український актор театру, кіно та телебачення, народний читать далее
21-07, 10:31
Лубінець заявив про «точку кипіння» українців через бусифікацію

Лубінець заявив про «точку кипіння» українців через бусифікацію
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що читать далее
21-07, 10:09
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026