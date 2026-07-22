У Москві знайшли мертвим ексдиректора термінала, пов’язаного з літаком Пригожина

У Москві знайшли повішеним колишнього директора термінала ділової авіації аеропорту «Шереметьєво» Олексія Коршенка, який, за даними The Moscow Times, міг володіти інформацією про технічне обслуговування літака засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина перед його останнім рейсом. Тіло 57-річного чоловіка виявили 6 червня на балконі його квартири на Флотській вулиці в Москві. Російське слідство попередньо кваліфікувало смерть як самогубство. Про обставини загибелі та можливий зв’язок із подіями навколо літака Пригожина стало відомо 21 липня після публікації журналістського розслідування.

За інформацією видання, Коршенко очолював термінал ділової авіації «Шереметьєво», через який проходило обслуговування бізнес-джета Євгена Пригожина перед польотом, що завершився катастрофою 23 серпня 2023 року в Тверській області. Саме цей рейс став останнім для керівника ПВК «Вагнер» та ще дев’яти людей, які перебували на борту літака.

The Moscow Times із посиланням на джерела повідомляє, що під час технічного обслуговування літака перед вильотом були виявлені дві серйозні несправності. Одна з них стосувалася турбоохолоджувача. За даними журналістів, несправний вузол планували замінити агрегатом американського виробництва, який був придбаний заздалегідь. Однак перед встановленням цей пристрій також виявився пошкодженим, після чого до виконання робіт залучили компанію «Протектор».

У матеріалі видання зазначається, що саме турбоохолоджувач розглядається як один із можливих елементів, у який теоретично міг бути закладений вибуховий пристрій. Водночас жодних офіційних доказів цієї версії наразі не оприлюднено. Російські правоохоронні органи не підтверджували інформацію про можливе втручання у конструкцію літака під час технічного обслуговування, а висновки журналістів ґрунтуються на даних співрозмовників видання.

Колеги Коршенка, слова яких наводить The Moscow Times, стверджують, що приблизно за три тижні до смерті його несподівано звільнили з посади без публічного пояснення причин. За їхніми словами, таке кадрове рішення стало несподіванкою для співробітників підприємства. Інших офіційних коментарів щодо причин звільнення колишнього керівника термінала наразі немає.

Літак Embraer Legacy 600, на борту якого перебував Євген Пригожин, розбився ввечері 23 серпня 2023 року в Тверській області під час рейсу з Москви до Санкт-Петербурга. Унаслідок авіакатастрофи загинули всі десять осіб, які перебували на борту, серед них, за даними російської влади, були сам Пригожин, співзасновник ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін, члени екіпажу та інші пасажири. Катастрофа сталася через два місяці після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» проти військового керівництва Росії.

Обставини аварії залишаються предметом дискусій. Російська влада не оприлюднила повного звіту про причини катастрофи, а незалежні експерти та низка міжнародних ЗМІ висували різні версії, включно з технічною несправністю, зовнішнім вибухом або навмисним знищенням літака. Нові повідомлення про смерть колишнього керівника термінала «Шереметьєво», який міг бути обізнаний із підготовкою повітряного судна до польоту, знову привернули увагу до цієї справи.