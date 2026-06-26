У Москві виникли довгі черги на АЗС через дефіцит бензину
2026-26-06    35

У Москві виникли довгі черги на АЗС через дефіцит бензину

У Москві та Московській області триває дефіцит автомобільного пального, через який на автозаправних станціях утворилися багатокілометрові черги, а на частині АЗС бензин повністю зник із продажу. Ситуація загострилася наприкінці червня, коли водії почали масово повідомляти про нестачу пального, підвищення цін і тривале очікування біля заправок.

За інформацією місцевих медіа, найбільші черги спостерігаються біля автозаправних станцій мережі «Роснефть», де паливо ще продається за відносно звичними цінами. Водіям доводиться чекати від 20 хвилин до кількох годин. Автомобілі займають цілі смуги руху, а люди виходять із машин, щоб перечекати очікування та обговорити ситуацію. Один із водіїв повідомив журналістам, що аналогічна картина спостерігається практично на всіх доступних АЗС, тоді як багато інших заправок працюють, але не мають запасів бензину.

На частині автозаправних станцій паливо продається лише частково. Зокрема, на окремих АЗС мережі «Нефтьмагистраль» у продажу залишилися лише дизельне пальне або бензин із покращувальними присадками. На деяких заправках Teboil і «Трасса» бензину не було зовсім. Працівники АЗС повідомляють клієнтам, що не володіють інформацією про дату наступних поставок, через що автомобілісти змушені шукати пальне в інших районах.

Дефіцит уже вплинув на роздрібні ціни. На окремих автозаправних станціях вартість літра бензину марки АІ-95 наблизилася до 100 рублів, що суттєво перевищує звичний рівень. Водночас найбільші черги утворюються саме там, де пальне ще продають дешевше. На багатьох АЗС також запровадили обмеження на продаж бензину в каністри, щоб стримати ажіотажний попит і швидке вичерпання запасів.

Проблеми із забезпеченням паливом виникли на тлі скорочення виробництва після серії ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. Серед об’єктів, які зазнали пошкоджень останнім часом, був і Московський нафтопереробний завод. Порушення роботи підприємств, що забезпечують значну частину постачання пального до столичного регіону, ускладнило логістику та вплинуло на обсяги відвантаження бензину на автозаправні станції.

Подальше збереження дефіциту може призвести до нового зростання роздрібних цін і посилення навантаження на паливний ринок Московського регіону. Якщо постачання найближчим часом не буде стабілізовано, окремі мережі АЗС можуть зіткнутися з подальшим виснаженням запасів, тоді як автомобілісти — із ще довшими чергами та обмеженнями на купівлю пального.

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