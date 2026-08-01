У Москві стався вибух у ресторані Balzi Rossi: є загиблі

У центрі Москви 1 серпня стався вибух у ресторані Balzi Rossi, розташованому на Кудринській площі. За попередньою інформацією, щонайменше троє людей загинули, ще семеро дістали поранення. На місце події прибули десятки бригад швидкої допомоги, рятувальні служби та правоохоронці, а рух транспорту в районі інциденту був тимчасово перекритий. За попередніми даними, вибух стався на кухні закладу через газове обладнання.

За інформацією, що надходить із місця події, ресторан цього дня не приймав звичайних відвідувачів, оскільки був зачинений для проведення приватного банкету. Саме тому більшість людей, які перебували всередині будівлі на момент вибуху, могли бути учасниками заходу або працівниками закладу. Офіційні служби продовжують встановлювати точну кількість постраждалих і особи загиблих.

Попередньою версією причин надзвичайної ситуації називають вибух газового обладнання, встановленого на кухні ресторану. Інформації про інші можливі причини поки не оприлюднено. Фахівці аварійних служб проводять огляд приміщень, щоб встановити обставини події та оцінити стан будівлі після вибуху. Дані можуть уточнюватися після завершення першочергових слідчих дій.

Після вибуху до району Кудринської площі були направлені додаткові підрозділи екстрених служб. Територію навколо ресторану оточили, а правоохоронці організували обмеження руху транспорту для забезпечення роботи рятувальників і медиків. Частину постраждалих госпіталізували, однак офіційної інформації про ступінь тяжкості їхніх травм наразі немає.

Balzi Rossi є одним із відомих ресторанів у центральній частині Москви. Заклад розташований у висотній будівлі на Кудринській площі та спеціалізується на італійській й середземноморській кухні. Ресторан регулярно використовувався для проведення корпоративних заходів, банкетів і приватних прийомів, що дозволяло повністю закривати його для окремих подій.