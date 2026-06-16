У Москві після атаки дронів спалахнув найбільший НПЗ
2026-16-06    46

У Москві після атаки дронів спалахнув найбільший НПЗ

У Москві вранці 16 червня сталася атака безпілотників, унаслідок якої виникла пожежа на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, попри концентрацію значної кількості засобів протиповітряної оборони навколо російської столиці, ударів по важливих об’єктах уникнути не вдалося.

Перші повідомлення про атаку з’явилися вранці 16 червня. У різних районах Москви місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів та роботу систем ППО. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ нібито збили 25 безпілотних літальних апаратів, які рухалися в напрямку міста. Він уточнив, що на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Згодом Собянін підтвердив, що один із безпілотників пошкодив Московський нафтопереробний завод. За його словами, постраждалих унаслідок інциденту немає. Російська влада не оприлюднила деталей щодо масштабу пошкоджень підприємства та можливого впливу інциденту на виробничі процеси.

За інформацією російських моніторингових ресурсів, займання сталося на території НПЗ у районі Капотня на південному сході Москви. У мережі були опубліковані фото та відео, на яких видно вогонь і дим над промисловим об’єктом. Очевидці повідомляли про задимлення, яке було помітне на значній відстані від місця події.

Московський нафтопереробний завод вважається найбільшим підприємством такого типу в російській столиці. Об’єкт розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля та належить до критично важливої енергетичної інфраструктури міста. Територія навколо заводу традиційно вважається однією з найбільш захищених у Москві через наявність численних засобів протиповітряної оборони.

За оцінками галузевих джерел, підприємство забезпечує до 40% паливного ринку Москви. Крім того, завод покриває близько 70% потреб Москви та Московської області в автомобільному бензині. Саме тому будь-які перебої в його роботі можуть мати вплив на постачання пального до регіону, особливо в разі тривалого ремонту пошкоджених потужностей.

Атаки безпілотників на територію Росії останніми роками стали регулярними. Особливу увагу привертають удари по об’єктах нафтопереробної галузі, які відіграють ключову роль у забезпеченні внутрішнього ринку паливом та формуванні експортних доходів країни. У попередні місяці повідомлялося про пошкодження низки нафтобаз, НПЗ та енергетичних об’єктів у різних регіонах РФ.

Інцидент у Капотні став одним із найрезонансніших випадків останнього часу через стратегічне значення підприємства та його розташування безпосередньо в межах московської агломерації. Російські офіційні структури продовжують оцінювати наслідки атаки та масштаби завданих пошкоджень.

Андрій Коваленко, атака дронів, безпілотники, енергетична інфраструктура РФ, Капотня, Кремль, Москва, Московська область, Московський НПЗ, нафтопереробний завод, паливний ринок Москви, пожежа на НПЗ, ППО Росії, Сергій Собянін
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