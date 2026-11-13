У Москві підірвали автомобіль колишнього прессекретаря Азарова – Сергія Заворотного

У п’ятницю, 13 листопада, на Кіровоградській вулиці в московському районі Чертаново вибухнув автомобіль, який російські Telegram-канали пов’язують із Сергієм Заворотним — колишнім прессекретарем прем’єр-міністра України Миколи Азарова. За попередніми повідомленнями, водій дістав поранення та був госпіталізований. Офіційного підтвердження особи постраждалого та обставин вибуху наразі немає.

Про інцидент повідомили російські Telegram-канали SHOT, Mash та інші пабліки. За їхніми даними, вибух стався під час руху автомобіля. У повідомленнях зазначається, що машина встигла проїхати приблизно 200 метрів після виїзду з двору, перш ніж пролунав вибух.

За інформацією SHOT, автомобіль нібито належить 72-річному Сергію Заворотному. Йдеться про журналіста, якого пов’язують із колишнім керівником українського уряду Миколою Азаровим. Російські пабліки стверджують, що Заворотний перебував за кермом і отримав травми внаслідок детонації. Інші канали повідомляють, що чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. Незалежного підтвердження цих відомостей поки немає.

За однією з версій, яку поширюють російські інформаційні ресурси, вибуховий пристрій могли встановити під водійським сидінням. Стверджується, що він спрацював через кілька хвилин після того, як автомобіль залишив двір житлового будинку. Водночас інформація про тип пристрою, його потужність і механізм приведення в дію офіційно не оприлюднена.

У повідомленнях про подію фігурують різні подробиці щодо автомобіля. Частина російських каналів називає його Toyota, інші публікації вказують на чорний позашляховик Toyota Fortuner. Також поширюються повідомлення про те, що ударна хвиля могла викинути водія із салону на проїжджу частину.

На місці події працювали екстрені служби. За повідомленнями місцевих ресурсів, рух поблизу ділянки Кіровоградської вулиці обмежували. Обставини вибуху з’ясовуються. Станом на момент публікації немає підтвердженої інформації про затриманих, можливих причетних до інциденту або офіційну кваліфікацію події.

Причини вибуху також залишаються невідомими. Версія про навмисний підрив автомобіля поширюється російськими Telegram-каналами, однак її не можна вважати встановленим фактом без результатів експертизи та офіційних висновків слідства. Не підтверджено й те, чи був Заворотний безпосередньою ціллю можливого нападу.

Особливу увагу до інциденту привернуло ім’я людини, з якою пов’язують автомобіль. Сергій Заворотний раніше працював із Миколою Азаровим, який очолював Кабінет міністрів України у 2010–2014 роках за президентства Віктора Януковича. Після втечі Януковича та Азарова з України у 2014 році Заворотний продовжив діяльність у російському інформаційному середовищі.

За даними публікацій про його діяльність, Заворотний також був пов’язаний із проросійським інформаційним ресурсом «Антифашист», який поширював матеріали з критикою української влади та Євромайдану. Його називають публіцистом і колишнім співробітником Державної думи Росії. Водночас точний характер його нинішньої діяльності та обставини перебування в Москві в день вибуху потребують додаткового підтвердження.

Інцидент стався на тлі іншого вибуху автомобіля в Росії. 12 листопада в районі Шушари Санкт-Петербурга вибухнула машина, у якій перебував російський військовослужбовець. За повідомленнями російських правоохоронних органів, військовий загинув, після чого було розпочато розслідування за фактом убивства. Чи мають ці два випадки будь-який зв’язок, наразі невідомо.