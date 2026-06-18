У московських аеропортах скасували понад 500 рейсів через атаку дронів

У московському авіаційному вузлі 18 червня зафіксовано масштабні перебої в роботі аеропортів на тлі атаки безпілотників. За даними російських медіа, станом на першу половину дня було скасовано або затримано загалом 527 рейсів у найбільших аеропортах російської столиці. Найбільших обмежень зазнали Шереметьєво та Внуково, де тимчасово вводилися спеціальні режими роботи для забезпечення безпеки польотів.

Найскладніша ситуація склалася в аеропорту Шереметьєво. За інформацією російської сторони, до 11:00 було скасовано 50 рейсів на виліт та ще 60 на приліт. Крім того, затримку отримали 147 авіарейсів, що призвело до значних черг у терміналах та зміни графіків перевізників. Авіакомпанії були змушені оперативно коригувати розклади та переносити частину рейсів на пізніший час.

Суттєві обмеження діяли й у Внуково, де було скасовано 41 рейс, а ще 133 вильоти та прильоти затрималися через введені обмеження використання повітряного простору. Аналогічна ситуація спостерігалася в Домодєдово, де дев’ять рейсів на виліт були скасовані, ще 16 затримані, тоді як на приліт скасували десять рейсів і понад пів сотні перенесли. У Жуковському також повідомлялося про затримки вильотів та скасування окремих рейсів.

За інформацією Федерального агентства повітряного транспорту Росії, протягом дня частину обмежень вдалося зняти. Зокрема, у Шереметьєво та Внуково польоти поступово відновилися у штатному режимі, тоді як Домодєдово та Жуковський продовжили приймати й відправляти літаки лише після погодження з авіаційними службами. Оперативні заходи були пов’язані із забезпеченням безпеки цивільної авіації на тлі повідомлень про загрозу з повітря.

Масові затримки торкнулися тисяч пасажирів, які зіткнулися з перенесенням рейсів, зміною маршрутів та необхідністю очікувати нових слотів для вильоту. Частина літаків, які прямували до Москви, була перенаправлена на запасні аеродроми в інших регіонах Росії, що додатково вплинуло на логістику внутрішніх і міжнародних перевезень.

Періодичне закриття повітряного простору над центральною частиною Росії останнім часом стало регулярною практикою після повідомлень про атаки безпілотників. Авіаційні експерти зазначають, що навіть короткочасне запровадження обмежень у найбільших аеропортах країни створює ефект доміно для всієї системи авіаперевезень, оскільки московський авіавузол є основним транспортним хабом Росії.

Остаточні масштаби фінансових втрат авіакомпаній та аеропортів поки не оцінювалися, однак через сотні затриманих і скасованих рейсів перевізники можуть зіткнутися з додатковими витратами на компенсації пасажирам, перебронювання квитків та організацію альтернативних маршрутів. Робота аеропортів поступово стабілізується, однак окремі рейси продовжують виконуватися із запізненням.